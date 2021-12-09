Путин не проходит в первом туре. За него готовы голосовать меньше половины избирателей

Согласно опубликованным результатам опроса «Левада-Центра»*, рейтинг поддержки президента Владимира Путина упал всего до 32%. Именно столько россиян назвали Путина человеком, за которого они проголосовали бы на выборах главы государства, если бы они состоялись в это воскресенье.

Серьёзных конкурентов в глазах респондентов у президента, впрочем, так и не появилось: на втором месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 3% (также ниже, чем раньше), а на третьем — лидер КПРФ Геннадий Зюганов с 2%.

21% опрошенных не знают, за кого голосовать (респонденты сами должны были назвать фамилию кандидата), а больше четверти — 27% голосовать бы не пошли.

Если считать только тех, кто пошёл бы на выборы, каждый третий (31%) не знал бы за кого голосовать, а Владимир Путин получил бы 49% голосов, то есть политику пришлось бы идти во второй тур.

С апреля 2014 года (тогда было 60%) настолько низких показателей у главы государства ещё не было. Если сравнивать с апрелем 2021 года, он потерял 7% электората. В январе 2018 года, до своего избрания на новый срок, он получил бы на выборах 70%.

*«Левада-Центр» объявлен в России «иностранным агентом».