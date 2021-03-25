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«Никаких опрометчивых решений»: Путин не занял принципиальной позиции по QR-кодам

Путин ни за и ни против. Решение глава государства принимать не собирается, оставляя это на совести региональных властей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека прокомментировал законодательные инициативы по введению QR-кодов. Глава государства не заявил о необходимости этих мер и не сказал, что принимать их не стоит. Он лишь отметил, что этот вопрос должен рассматриваться «аккуратно» и без «опрометчивых решений» — принимать которые предстоит в основном региональным властями.

«В значительной степени закон носит рамочных характер, и в этом смысле должен быть проработан дополнительно на местах, в регионах. Регионам мы передали значительный объем полномочий на принятие окончательных решений. Я надеюсь, так мы и будем поступать, — пообещал президент. — Никаких опрометчивых решений постараемся не допустить».

В том числе он говорил и о введении QR-кодов на транспорте.

Прежде чем делать это, власти городов и субъектов должны изучить реальные возможности транспортной системы и соизмерять их с вероятными последствиями. В этом контексте он отметил необходимость «не ограничивать права граждан», однако тут же оговорился, что при этом нужно заботиться о здоровье людей.

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