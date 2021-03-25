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Политолог: Власти пытаются спасти губернаторов от ответственности за QR-коды

Региональные Роспотребнадзоры делают ответвленными за введение QR-кодов, чтобы сберечь рейтинг губернаторов, уверена Татьяна Становая

Фото: kremlin.ru

После того как правительство внесло законопроект о QR-кодах в Госдуму, вице-премьер Татьяна Голикова выступила с рядом разъяснений. В частности, она отметила, что решения о том, в каких именно общественных местах вводить доступ по кодам, будут принимать власти регионов, однако губернаторы в этом вопросе подчиняются решениям местного Роспотребнадзора, если не могут обосновать, почему ограничения вводить не нужно.

На такое необычное решение, к примеру, ещё накануне обращала внимание омбудсмен по делам малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова, которая прокомментировала это словами «губернаторами будет управлять Роспотребнадзор...» Саму меру она охарактеризовала как хаотическую.

По мнению политолога Татьяны Становой, в решении властей ввести формальное управление локдаунами со стороны Роспотребнадзора есть прямой расчет: 

«[Это] связано с необходимостью смягчить удар по губернаторам — они первые, кто может пострадать от социального раздражения в связи с новыми жесткими мерами, — объясняет эксперт. — А так вся ответственность перекладывается на Роспотребнадзор, который и будет играть роль главного «злого полицейского», а губернаторы от таких решений смогут дистанцироваться».

Политолог также утверждает, что это не просто теоретическая концепция, — её в частной беседе ей изложил собеседник, близкий к одному из региональных глав. Становая также уверена, что это объяснение источника вполне «адекватно», так как в реальности Роспотребнадзор не обладает достаточными полномочиями для проведения собственной политики в обход губернаторов.

Отметим, что в Санкт-Петербурге власти уже использовали такой механизм принятия решений — резонансное постановление об обязательной вакцинации людей старше 60 лет выпустил не губернатор Александр Беглов и не региональное правительство, а главный санитарный врач.

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