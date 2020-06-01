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Путин перепутал «буллинг» с «боулингом»

Как бы травлю в школах не называли – виноваты в ней все равно западные соцсети, уверен президент

Фото: Global Look Press

Владимир Путин

В ходе ежегодного совещания с Советом по правам человека Владимиру Путину сообщили о проблеме буллинга (травли) в школах. Президент ответил на это предложением проанализировать, как на это влияют социальные сети, однако, говоря об этом, он перепутал слова и назвал «буллинг» «боулингом». На это в своем блоге обратил внимание журналист «Дождя»* Илья Шепелин.

«Это очень чувствительная сфера, которая беспокоит все общество. Вот этот боулинг [имеется ввиду «буллинг», — ред.], как Вы сказали, продвижение в наш социум такой западной культуры... Хотя к культуре это не имеет никакого отношения», — заверил Путин, отметив, что подобные поведенческие паттерны детям «навязывают» соцсети.

Президент сделал отсылку к западному опыту, где депутаты, по его словам, уделяют много внимания защите детей от международных платформ, которые оказывают «негативного влияния на психику для подростков и для детей».

Отметим, что Путин уже не в первый раз сознательно или случайно путает заимствованные слова. К примеру, ранее он называл «трансгендеров» «трансформерами».

*«Дождь» объявлен в России «иностранным агентом».

Теги: #Юмор, #Путин, #СПЧ

Рубрика: Общество

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