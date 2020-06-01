Путин перепутал «буллинг» с «боулингом»

«Это очень чувствительная сфера, которая беспокоит все общество. Вот этот боулинг [имеется ввиду «буллинг», — ред.], как Вы сказали, продвижение в наш социум такой западной культуры... Хотя к культуре это не имеет никакого отношения», — заверил Путин, отметив, что подобные поведенческие паттерны детям «навязывают» соцсети.

Президент сделал отсылку к западному опыту, где депутаты, по его словам, уделяют много внимания защите детей от международных платформ, которые оказывают «негативного влияния на психику для подростков и для детей».

Отметим, что Путин уже не в первый раз сознательно или случайно путает заимствованные слова. К примеру, ранее он называл «трансгендеров» «трансформерами».

*«Дождь» объявлен в России «иностранным агентом».