Путин перепутал «буллинг» с «боулингом»
Как бы травлю в школах не называли – виноваты в ней все равно западные соцсети, уверен президент
В ходе ежегодного совещания с Советом по правам человека Владимиру Путину сообщили о проблеме буллинга (травли) в школах. Президент ответил на это предложением проанализировать, как на это влияют социальные сети, однако, говоря об этом, он перепутал слова и назвал «буллинг» «боулингом». На это в своем блоге обратил внимание журналист «Дождя»* Илья Шепелин.
«Это очень чувствительная сфера, которая беспокоит все общество. Вот этот боулинг [имеется ввиду «буллинг», — ред.], как Вы сказали, продвижение в наш социум такой западной культуры... Хотя к культуре это не имеет никакого отношения», — заверил Путин, отметив, что подобные поведенческие паттерны детям «навязывают» соцсети.
Президент сделал отсылку к западному опыту, где депутаты, по его словам, уделяют много внимания защите детей от международных платформ, которые оказывают «негативного влияния на психику для подростков и для детей».
Отметим, что Путин уже не в первый раз сознательно или случайно путает заимствованные слова. К примеру, ранее он называл «трансгендеров» «трансформерами».
*«Дождь» объявлен в России «иностранным агентом».