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«Писать котлеты – не значит давать»: У депутата от ЕР нашли «Версаль» и новые идеи экономии на детях

Депутата от ЕР в Ростовской области подозревают в хищениях сотен миллионов у детей. У него шикарный дворец и свежие мысли по организации питания в школах

Фото: Telegram-канал "Че по Ростову"

Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись, на которой депутат районного собрания в Ростовской области Виталий Латышев («Единая Россия») обсуждает со своей подчинённой, как лучше сэкономить на питании детей в школах. Кадры эти попали журналистам на фоне подозрений о возможных хищениях бюджетных средств и публикации фотографий уникальных интерьеров с обыска в его «дворце», которые опубликовал Telegram-канал «Че по Ростову».

«Наталья сказала котлеты всё время давать, а Оля говорит — мы же тогда будем всё дороже… Как нам быть?» — спрашивает на видео подчинённая депутата Латышева.

«Нет, она говорит, в меню писать надо постоянно котлеты, но это не значит, что их нужно давать», — объясняет ей в ответ единоросс.

Он приходит к выводу, что настоящие продукты, которые записаны в меню и подходят по требованиям, нужно давать только в дни, когда в учебные учреждения приходят с проверкой — в остальные можно класть детям что-нибудь подешевле — тогда и они голодными не будут и родители жаловаться не станут.

Следственная группа полагает, что депутат Латышев занимается хищениями средств, выделяемых на оздоровление детей из малообеспеченных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации. Речь идет о суммах порядка 1 млрд рублей, выделенных с 2015 года, примерно треть из которых мог присвоить себе депутат от «Единой России».

Во время обысков в доме Латышева выяснилось, что экстерьеры его «дворца», выполненного под старину и претендующего на звание нового Версаля, также весьма показательны. Кадры публикует Telegram-канал «Че по Ростову».

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