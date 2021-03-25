«Писать котлеты – не значит давать»: У депутата от ЕР нашли «Версаль» и новые идеи экономии на детях

Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись, на которой депутат районного собрания в Ростовской области Виталий Латышев («Единая Россия») обсуждает со своей подчинённой, как лучше сэкономить на питании детей в школах. Кадры эти попали журналистам на фоне подозрений о возможных хищениях бюджетных средств и публикации фотографий уникальных интерьеров с обыска в его «дворце», которые опубликовал Telegram-канал «Че по Ростову».

«Наталья сказала котлеты всё время давать, а Оля говорит — мы же тогда будем всё дороже… Как нам быть?» — спрашивает на видео подчинённая депутата Латышева.

«Нет, она говорит, в меню писать надо постоянно котлеты, но это не значит, что их нужно давать», — объясняет ей в ответ единоросс.

Он приходит к выводу, что настоящие продукты, которые записаны в меню и подходят по требованиям, нужно давать только в дни, когда в учебные учреждения приходят с проверкой — в остальные можно класть детям что-нибудь подешевле — тогда и они голодными не будут и родители жаловаться не станут.