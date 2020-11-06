КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене онлайн-голосования

Коммунисты во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в России, документ размещен в думской электронной базе данных.

«Предлагается до завершения формирования полноценной системы дистанционного электронного голосования, обеспечивающей на программно-техническом, организационном и правовых уровнях реализацию всех основополагающих принципов выборов, исключить действие соответствующих положений Федеральных законов», – сказано в пояснительной записке.

Как отмечают авторы документа, на последних выборах в Госдуму были выявлены недостатки в дистанционном электронном голосовании, которые частично признала председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она заявила, что в будущем столичная платформа применяться не будет.

По мнению коммунистов, у электронного голосования отсутствуют правовые механизмы, гарантирующие установление подлинности личности голосующего, нет свободного доступа к электронным спискам избирателей, отсутствует регламент наблюдения за онлайн-голосованием и доступа к контролю за работой ПО со стороны избирателей, кандидатов и партий. Они также предлагают ввести для разработчиков программы ДЭГ, ответственность за влияние на ход и результаты голосования.

После выборов в Госдуму в сентябре представители КПРФ заявили, что не принимают результаты ДЭГ, и потребовали их отменить.