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IMDb составил ТОП-10 лучших фильмов и сериалов 2021 года

Рейтинги основаны на просмотрах страниц картин аудиторией сайта

Фото: Постеры к картинам

Американский сайт о кино IMDb (в переводе на русский интернет-база фильмов), который является крупнейшей в мире базой данных о кинематографе, опубликовал рейтинги самых популярных фильмов и сериалов, вышедших в 2021 году. Лучшей кинолентой, по мнению пользователей, стала фантастическая картина «Дюна» режиссера Дени Вильнева, а самым популярным сериалом оказался «ВандаВижн», основанный на персонажах комиксов Marvel. Его сюжет разворачивается после событий фильма «Мстители: Финал».

В ТОП-10 фильмов также вошли «Отряд самоубийц», «Вечные», «Мортал Комбат», «Лига справедливости», «Годзилла против Конга», «Черная вдова», «Армия мертвецов» и «Круэлла». Замыкает список фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец». 

Среди сериалов отметились «Локи», «Игра в кальмара», «Сокол и Зимний солдат», «Бриджертоны», «Ходячие мертвецы», «Мейр из Исттауна», «Тень и кость», «Кобра Кай» и «Люцифер». 

Как отмечается на сайте, рейтинги основаны не на критических оценках или кассовых сборах, а на просмотрах страниц аудиторией сайта, которая насчитывает более 200 миллионов уникальных посетителей в месяц.

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