Авиакомпании просят убрать из закона о QR-кодах пункт о возврате денег не допущенным на рейс
Возвращать деньги нужно только тем, кто купил возвратные билет, по каким бы причинам их не пустили на рейс, считают перевозчики
Если человек купил билет на междугородный или международный авиарейс, согласно действующей редакции законопроекта о QR-кодах, ещё не прошедшего даже первого чтения, ему должны вернуть деньги в случае недопуска на самолет из-за отсутствия QR-кода о вакцинации от коронавируса. Самих же перевозчиков такая перспектива не радует — они деньги возвращать не хотят, так как подозревают, что власти им это субсидировать не станут.
«Авиакомпании предложили с этими пассажирами работать так же, как со всеми остальными, — рассказывает один из собеседников «Ведомостей». — Если тариф возвратный — возвращать, если нет — соответственно, не возвращать».
Как пишет газета, соответствующее предложение прозвучало в ходе совещания представителей авиакомпаний в комитете Госдумы по транспорту. По словам источников издания, до депутатов они, предположительно, достучались.
Кроме того, перевозчики вновь настаивают, что проверку QR-кодов при покупке билета делать не нужно, а также просят разрешить ПЦР-тесты для разрешения на полёт.