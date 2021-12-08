Авиакомпании просят убрать из закона о QR-кодах пункт о возврате денег не допущенным на рейс

Если человек купил билет на междугородный или международный авиарейс, согласно действующей редакции законопроекта о QR-кодах, ещё не прошедшего даже первого чтения, ему должны вернуть деньги в случае недопуска на самолет из-за отсутствия QR-кода о вакцинации от коронавируса. Самих же перевозчиков такая перспектива не радует — они деньги возвращать не хотят, так как подозревают, что власти им это субсидировать не станут.

«Авиакомпании предложили с этими пассажирами работать так же, как со всеми остальными, — рассказывает один из собеседников «Ведомостей». — Если тариф возвратный — возвращать, если нет — соответственно, не возвращать».

Как пишет газета, соответствующее предложение прозвучало в ходе совещания представителей авиакомпаний в комитете Госдумы по транспорту. По словам источников издания, до депутатов они, предположительно, достучались.

Кроме того, перевозчики вновь настаивают, что проверку QR-кодов при покупке билета делать не нужно, а также просят разрешить ПЦР-тесты для разрешения на полёт.