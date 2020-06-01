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Австралия не сделает исключения для первой ракетки мира. Джокович привьётся или пропустит AO

«Он будет следовать тем же правилам, что и все остальные», — австралийский премьер пообещал, что без прививки Джоковича не пустят

Фото: Global Look Press

Новак Джокович

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что никаких исключений из правил для участия в Открытом чемпионате Австралии по теннису не будет. В том числе для первой ракетки мира и действующего чемпиона турнира Новака Джоковича.

Напомним, что ранее власти подтвердили намерение пускать на Australian Open только вакцинированных спортсменов. Участвовать без прививки не получится даже с карантином. В этой связи возникла дилемма Джоковича, который выступает против обязательной вакцинации и по принципиальным соображениям не говорит, привился он или нет.

«Эти решения [кого пускать на Australian Open] принимаются медицинскими работниками и другими официальными лицами, а не политиками. Он будет следовать тем же правилам, что и все остальные. Нет никаких особых правил ни для теннисистов, ни для кого-либо ещё»,

— заявил г-н Моррисон (цитата по Sky News). Таким образом он прокомментировал вчерашнюю реплику своего заместителя Джеймса Мерлино, который допустил, что Джокович может получить медицинское освобождение и принять участие в турнире в обход требований.

При этом Джокович пока не спешит отказываться от своих убеждений ради участия в AO, выиграв который он может поставить мировой рекорд по числу взятых турниров Большого шлема, оставив позади Рафаэля Надаля и Роджера Федерера — сейчас у всех троих по 20 мейджеров.

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