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Australian Open не примет теннисистов без прививки. Участие Джоковича теперь под вопросом

Джокович отказывается раскрывать информацию о том, привился он или нет, настаивая на свободе выбора

Фото: Global Look Press

Новак Джокович

Открытый чемпионат Австралии по теннису смогут посетить только игроки, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет «Би-би-си» со ссылкой на директора Australian Open Крейга Тили. Эта новость ставит под сомнение возможное участие в мейджере его прошлогоднего чемпиона, первой ракетки мира Новака Джоковича, побеждавшего в Мельбурне уже девять раз.

«Новак знает, что ему нужно будет сделать прививку, чтобы играть, — сказал Тили журналистам. — Мы хотели бы, чтобы он был здесь».

Однако свое решение серб пока не озвучил. Несмотря на возможность поставить мировой рекорд по числу турниров Большого шлема (сюда входят четыре крупнейших ежегодных турнира по теннису: Открытые чемпионаты Австралии и США, Ролан Гаррос во Франции и Уимблдон в Великобритании), завоевав на них 21 титул, Джокович по принципиальным соображениям не хочет говорить, привился он или нет.

Сейчас у Джоковича в копилке 20 выигранных Больших шлемов. Столько же у его соперников из «Большой тройки» Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. В прошлом году Джокович в трех сетах обыграл в финале Australian Open российского теннисиста Даниила Медведева, который занимает вторую строчку в мировом рейтинге.

Однако, окажется ли для Джоковича новый рекорд важнее ценностей свободы выбора, пока неясно:

«Свобода выбора важна для всех, а не только для меня или кого-то еще, — говорил ранее серб. — Будь то вакцинация или что-то еще в жизни, вы должны иметь свободу выбора, решать, что вы хотите делать в данном конкретном случае, что вы хотите вложить в свое тело».

При этом, по данным ATP, 80% профессиональных теннисистов мужского пола уже привиты от ковида. WTA такую статистику по женщинам пока не предоставила.

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