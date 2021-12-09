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«Не вижу необходимости держать его за решёткой»: Путин об аресте ректора «Шанинки»

Путин прямо сказал, что Сергея Зуева не нужно держать в СИЗО. У него серьёзные проблемы со здоровьем, а дома сын с аутизмом

Фото: скриншот видео пресс-службы Тверского суда Москвы

Сергей Зуев

Президент России Владимир Путин отдельно прокомментировал дело ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, который, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на члена Совета по правам человека Леонида Никитинского.

«Не вижу необходимости держать его за решёткой», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос другого члена СПЧ Николая Сванидзе.

Как поясняет издание, в трансляцию федеральных каналов этот фрагмент дискуссии не попал, так как был объявлен перерыв.

Впрочем, как уже писал «Собеседник», попал в неё более общий комментарий главы государства по поводу содержания обвиняемых в СИЗО. По словам Путина, чаще всего это «совершенно неоправданно» и от такой практики вполне можно было бы отказаться.

Напомним, что ректор «Шанинки» Сергей Зуев помещён в СИЗО сразу после уже третьей за последние полгода операции на сердце. У него также зафиксирована гипертония (давление под 190), проблемы с сосудами и атеросклероз. По словам правозащитников, навещавших его в больнице при «Московской тишине», ему требуется операция на ноге и перевод в гражданскую клинику. Кроме того, у Зуева несовершеннолетний сын с аутизмом, который испытывает привязанность к отцу.

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