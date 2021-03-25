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Путин: Отправлять в СИЗО подозреваемых в преступлениях «часто совершенно неоправданно»

Президент согласен, что держать людей в СИЗО во время следствия чаще всего абсолютно не нужно

Фото: Global Look Press, АГН "Москва", "Шанинка"

Если суд не признал обвиняемого в преступлении человека виновным, сажать его под арест на время следствия чаще всего нет никакой необходимости, считает президент России Владимир Путин. Так он ответил на реплику члена Совета по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии Евы Меркачёвой, которая пожаловалась на распространённость такой практики.

«Пока суд не пришёл к выводу о том, совершено оно (преступление) или нет, конечно, засаживать человека за решётку, в камеру, часто совершенно неоправданно, и, уверяю вас, я полностью с вами согласен», — заявил глава государства.

Г-жа Меркачёва, обращаясь к президенту, попросила его изучить вопрос об отправлении обвиняемых в СИЗО, отметив, что во многих случаях этого вполне можно было бы избежать, в том числе с применением современных форм контроля вроде электронных браслетов.

Напомним, что этот вопрос уже неоднократно поднимался на высшем уровне. В частности, бизнес-сообщество и уполномоченный по правам бизнеса Борис Титов настаивают, что нужно запретить отправлять в СИЗО обвиняемых по экономическим статьям. Путин эту инициативу поддерживал. В свою очередь, политолог, бывший член президентского СПЧ и действующий эксперт при Совете Екатерина Шульман неоднократно высказывалась, что аресту должны подлежать только обвиняемые по насильственным преступлениям вне зависимости от квалификации степени тяжести правонарушения.

Теги: #Путин, #сизо, #СПЧ

Рубрика: Политика

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