«Я русский инженер»: Обвиненный в госизмене Илья Сачков попросил Путина выпустить его из СИЗО

Основатель международной компании, занимающейся кибербезопасностью Group-IB Илья Сачков обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой на время следствия изменить ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест (подразумевает и запрет на использование средств связи).

Сегодня Сачкову продлили срок ареста на три месяца. Он находится в СИЗО уже с сентября по обвинению в государственной измене, предполагающему реальное заключение на срок до 20 лет. В чем конкретно обвиняют бизнесмена, неизвестно: его дело засекречено. В силу сферы деятельность Group-IB взаимодействовала с правоохранительными органами многих стран, включая российские.

«Я считаю, что это новое дело Дрейфуса. Я не изменник, не шпион и не предатель. Я русский инженер. Своей работой неоднократно доказывал преданность и пользу Родине. Я очень прошу моего президента, Владимира Владимировича Путина, позволить мне на период следствия находиться под домашним арестом, с максимальными ограничениями»,

— передает заявление Сачкова Forbes со ссылкой на его адвоката Сергея Афанасьева.

Ранее с просьбой освободить сына к Путину уже обращалась мать Сачкова, которая объясняла, что он «настоящий, искренний патриот», но тогда в Кремле заявили, что письма не видели, а к её чувствам относятся с пониманием.

По закону президент не имеет права вмешиваться в ход судебного разбирательства. Об этом в подобных случаях регулярно напоминает его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Формально, единственное, что глава государства может сделать для заключенного — помиловать его, но для этого решение суда уже должно быть вынесено и вступить в силу.