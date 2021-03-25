Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:11

«Я русский инженер»: Обвиненный в госизмене Илья Сачков попросил Путина выпустить его из СИЗО

«Я не изменник, не шпион и не предатель», — основатель Group-IB просит президента повлиять на его меру пресечения

Фото: Скриншот из YouTube

Илья Сачков (справа) на встрече с президентом Владимиром Путиным

Основатель международной компании, занимающейся кибербезопасностью Group-IB Илья Сачков обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой на время следствия изменить ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест (подразумевает и запрет на использование средств связи).

Сегодня Сачкову продлили срок ареста на три месяца. Он находится в СИЗО уже с сентября по обвинению в государственной измене, предполагающему реальное заключение на срок до 20 лет. В чем конкретно обвиняют бизнесмена, неизвестно: его дело засекречено. В силу сферы деятельность Group-IB взаимодействовала с правоохранительными органами многих стран, включая российские.

«Я считаю, что это новое дело Дрейфуса. Я не изменник, не шпион и не предатель. Я русский инженер. Своей работой неоднократно доказывал преданность и пользу Родине. Я очень прошу моего президента, Владимира Владимировича Путина, позволить мне на период следствия находиться под домашним арестом, с максимальными ограничениями», 

— передает заявление Сачкова Forbes со ссылкой на его адвоката Сергея Афанасьева.

Ранее с просьбой освободить сына к Путину уже обращалась мать Сачкова, которая объясняла, что он «настоящий, искренний патриот», но тогда в Кремле заявили, что письма не видели, а к её чувствам относятся с пониманием.

По закону президент не имеет права вмешиваться в ход судебного разбирательства. Об этом в подобных случаях регулярно напоминает его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Формально, единственное, что глава государства может сделать для заключенного — помиловать его, но для этого решение суда уже должно быть вынесено и вступить в силу.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Общество 12 минут назад

Бастрыкин признал, что пытки в России носят системный характер – это он про ЕГЭ

Общество 30 минут назад

Гаркалина проводили аплодисментами и песней на стихи Тарковского. Сегодня актера хоронят в Москве

Дмитрий Быков 46 минут назад

Три вертикали

Общество 49 минут назад

Вступившемуся за Навального священнику запретили ходить в храм и причащаться

Политика 1 час назад

Сумерки разума: Политолог Соловей рассказал, как Путин сейчас называет Лукашенко

Политика 1 час назад

СР хочет проверить конституционность неиндексации пенсий работающим пенсионерам. Всё в руках КПРФ

Происшествия 1 час назад

Самоубийство в полете. На борту самолета из Египта в Самару нашли труп российского туриста

Общество 1 час назад

Экс-вратарь сборной России Акинфеев купил квартиру в элитном ЖК за 300 млн рублей

Расследование 1 час назад

Деньги в газовом угаре. Расследование «Собеседника» о тратах «Газпрома»

Происшествия 3 часа назад

В Ленинградской области бабушка-блокадница самостоятельно сделала себе операцию

Общество 4 часа назад

В Татарстане каждый третий не может ездить на общественном транспорте из-за QR-кодов

Общество 5 часов назад

Власти Казани взыщут убытки за простой транспорта с жителей, которых туда не пустили без QR-кодов

Общество 5 часов назад

Депутат: В московской школе детей поместили в «изолятор» из-за контактов с зараженными

Общество 5 часов назад

WTA: Видеозвонка китайской теннисистки Пэн Шуай недостаточно, чтобы избавиться от опасений за неё

Общество 6 часов назад

Новый срок Байдена, масочные дела, Дуров стал французом, референдум о запрете QR-кодов. Главное к 23 ноября

Общество 7 часов назад

В России суд впервые оправдал «Свидетеля Иеговы»*, обвинявшегося в экстремизме

Общество 15 часов назад

Неизвестная история. «Есть такая правда, которую знать необязательно»

Общество 15 часов назад

Митинг против заQRепощения и лосиха от Рашкина: новости к вечеру 22 ноября

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика