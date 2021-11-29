В суде друга Путина Геннадия Тимченко отчитали «как школьника», а его личное поручительство отклонили

Предприниматель Геннадий Тимченко подал Мещанскому районному суду личное поручительство за одного из братьев Магомедовых – Магомеда, которых судят по 210-й статье УК РФ об организации преступного сообщества. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на источник в суде.

Миллиардер Тимченко — один из шести богатейших людей России по версии журнала Forbes. Он также является одним из ближайших друзей президента России Владимира Путина. Несмотря на это суд сперва заставил его ждать возможности выступить четыре часа, затем на пару с прокурором долго и придирчиво допрашивал его, каким образом он может повлиять на обвиняемого и знает ли он об ответственности за поручительство, а после этого продлил арест обоих братьев, отказавшись принимать поручительство Тимченко.

«В зале суда господин Тимченко, словно провинившийся школьник, подвергся обструкции со стороны председательствующей и прокуроров, — пишет глава отдела судебной информации газеты Вера Челишева со слов собеседника, а затем добавляет от себя. — Впервые лицо такого положения, человек из ближайшего окружения президента, явившись и — самое главное — дождавшись своего выступления (...), увидел отечественную судебную систему воочию — так сказать, во всей её красе».

В статье также высказывается мнение, что таким образом Мещанский районный суд «поставил жирный крест» на персональных поручительствах как институте, продемонстрировав, что даже обещаний Тимченко для него недостаточно.

Дело против Магомедовых курирует Федеральная служба безопасности. По требованию главы управления «К» ФСБ Ивана Ткачёва суд после работы в открытом формате был закрыт для общественности. Многие эксперты отмечали, что это дело может быть результатом давления на экс-президента Дмитрия Медведева, на время правления которого пришёлся бизнес-успех братьев Магомедовых.

При этом официальные власти политическую составляющую в деле отрицают.