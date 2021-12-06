Кто погубил Сергея Есенина. Криминально-поэтический сериал «Собеседника»
Классик ушел из жизни в возрасте 30 лет ночью с 27 на 28 декабря 1925 года в Ленинграде
Олег Шаповалов исследует, как Россия потеряла одного из своих самых ярких поэтов. Это первая из 10 частей.
Чем глубже погружаешься в события и обстоятельства столетней давности, сопутствовашие гибели Есенина, тем больше возникает вопросов. Ответов на многие из них до сих пор нет, хотя исследователи жизни и творчества Сергея Александровича стараются изо всех сил.
Похищенный томик
К Сергею Александровичу Есенину в России особое отношение — он один из самых любимых и популярных национальных пиитов, к которому уже целый век «не зарастает народная тропа». Уж если кого приворожил березовым ситцем своих строк, то это навсегда.
Хотя сегодня место поэзии и поэтов в нашей суетной, смутной, переформатированной жизни достаточно скромное, фанатов Есенина тысячи и тысячи. Есть сайты поклонников, его стихи «осовременили» рэперы. На рэп сегодня перекладывают тексты многих классиков — Пушкина, Маяковского. Но Есенина любят больше всего — сотни тысяч просмотров, например, в TikTok. Тем более хватало почитателей в советскую, доинтернетную эпоху, когда главным носителем поэтического слова была книга. Печатались книги в СССР миллионными тиражами, но их все равно не хватало.
Признаюсь, в далекой читательской юности «подсел» на Есенина и я. Настолько, что совершил хищение из областной библиотеки — засунул под брючный ремень томик поэта и вынес на себе скрытно, как полковое знамя из окружения. Некрасивый поступок, но очень уж хотелось иметь книжку при себе, в магазинах такую было днем с огнем не сыскать. Известный портрет Есенина с трубкой - в виде раскрашенных фото, а особый шик - выполненный резьбой по дереву или выклеенный из благородного шпона, украшал жилища многих советских обывателей. Романтический образ гуляки и скандалиста, рязанского Леля, златокудрого пастушка Пегасов притягивал простой народ! Но сам Есенин был не прост, совсем не прост.
Посмертная маска и странная отметина
Интерес к поэту нередко перерастал в подлинную любовь и принимал необычные формы. Военный пенсионер, липчанин Валентин Синельников превратил свою однокомнатную квартиру в музей Сергея Есенина. Там была собрана масса экспонатов, связанных с поэтом — книги, автографы, воспоминания современников, которые не могли появиться в советской печати; личные вещи Есенина, добытые каким-то непостижимым образом (из дальних мест, ведь в Липецке Есенин никогда не бывал); даже кусочек коры с дерева, посаженного Сергеем у дома в рязанском селе Константиново оказался «лыком в строку». Экспонаты занимали все пространство, а сам хозяин ютился на кухне.
Однажды в конце 70-х годов с группой журналистов местной «молодежки» мы побывали в этой квартире-музее (позже власти города выделят Синельникову под все расширяющуюся экспозицию 3-комнатную квартиру, а само собрание будет признано «одним из лучших в мировой есениане»). Две вещи вызвали особое любопытство — листочки с матерными стихами Есенина (которых, разумеется, не могло быть в томике, похищенном из библиотеки) и посмертная маска поэта.
Гипсовая маска конечно не являлась одной из тех 5 (по другим сведениям их было 7), что сняли непосредственно с лица мертвого Есенина. Копия или даже копия с копии, но и она удивительно точно передавала не просто черты, но все детали — вплоть до ресничек на опущенных веках. Ясно видимая впадина округлой формы над правой надбровной дугой — что это такое, откуда? С грустным вздохом хранитель музея пояснил: то, что Есенин повесился, вы наверняка знаете, но как именно? Петля была прилажена к вертикальной трубе парового отопления в номере ленинградской гостиницы «Англетер», лоб самоубийцы соприкасался с раскаленной трубой, в результате и возникла эта вмятина в лобовой кости...
Долгие годы такого объяснения было вполне достаточно, доморощенные и титулованные есениноведы советской поры им удовлетворялись, да и вообще предпочитали не «смаковать» подробности. Кто-то копал глубже и дознавался, что страшный след (от трубы? от удара тупым предметом?) на черепе Есенина замазали пластилином прежде чем снять последние маски. Великого поэта Страны Советов гримировали, всячески «прихорашивали» перед похоронами. Не лежать же ему в гробу перед публикой с дыркой в башке. Но следы все равно остались!
Чем ближе к нашему времени, тем все больше появлялось вопросов, недоверия к «официальной версии» ухода Есенина из жизни. Конец 80-х открыл двери многочисленным публикациям, авторы которых выстраивали свои версии: имело место убийство поэта с последующей маскировкой под суицид. Их оппоненты гневно обрушивались на «фальсификаторов», часто используя те же факты, что и первые, но итерпретируя их в пользу самоубийства Есенина. Эта пикировка сегодня имеет особо острый характер - интернет предоставляет просторные площадки для битв «есениноведов». Даже не очень строгая к своим авторам, редко прибегающая к модерации электронная энциклопедия (да пишите, что хотите!) была вынуждена специально указать в статье о Есенине: «Разделы «Смерть» и «Версия убийства» Википедия подвергает сомнению. Об этом идет дискуссия». Как говорится, ученые спорят… И зачастую вешают лапшу на уши не шибко ученым.
Что ж, попробуем разобраться, перевешивает ли чья-то чаша весов.