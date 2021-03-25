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Победитель «Большой книги» Леонид Юзефович – «Собеседнику»: «Литература утратила роль информатора о современности»

Роман писателя «Филэллин» в четверг был признан лучшей книгой года

Фото: Константин Баканов

Среди 13 романов, состязавшихся за первое место в национальной литературной премии «Большая книга», большинство – произведения, связанные с историей XX или XIX веков. По меньшей мере, авторы выбрали исторические события в качестве фона для своих произведений. Эта тенденция на «Большой книге» уже не первый год. Поздравив Леонида Юзефовича с победой, «Собеседник» поинтересовался у писателя, чем история так привлекает литераторов.

– Если говорить обо мне, то мои романы – все о прошлом. Я историк по образованию и историк по жизни. Если говорить в общем, то жизнь настолько усложнилась, что создать полноценную книгу о текущем моменте невозможно. Если человек ставит перед собой задачи не чисто журналистские, а литературные, то всегда будет дистанция.

– Потому что мы ещё не вполне можем осознать, что происходит сейчас?

– Литература теперь утратила роль информатора о современности. Существует масса других способов, без художественной литературы, понимать, что с нами происходит в этом мире. Литература больше не репортёр с переднего края истории.

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