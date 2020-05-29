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«Я торгую лишь своим *****»: сбежавший из России репер Моргенштерн ответил Бастрыкину

О том, что с ним происходит, он рассказал в новом треке

Фото: Instagram @morgen_shtern

В сети появился слитый трек рэпера Алишера Моргенштерна. В нем рэпер рассказывает о том, почему уехал из России и вернется ли обратно, а также упоминает вернувшегося с новым альбомом рэпера Оксимирона.

Публикуем главные цитаты из трека.

«Видали как я дал по ******? Через границу по паспорту, прям в вагоне, я просто сажусь на поезд – новость громче, чем камбек Оксимирона»; 

«Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете хейтеров»; 

«BITCH, это неправильно, я торгую в соцсетях лишь своим ********** (лицом - прим .ред.);

«Уехал из России, ведь там стало холодно»; 

«Да, я не хочу летать домой, но когда-то прилечу».

Видео Youtube-канал MORGENSHTERN EVERYDAY

MORGENSHTERN - Домой

На своей странице в инстаграме, рэпер выложил фото микрофона и написал, что он «на связи» и все расскажет сегодня. Вероятно артист имел ввиду, что официально выпустит новый трек.

Как сообщалось в конце ноября, Моргенштерн уехал из страны вместе с женой на фоне обвинения в торговле наркотиками со стороны главы Следственного Александра Бастрыкина.

Моргенштерн: эмиграция-2021
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