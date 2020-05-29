«Я торгую лишь своим *****»: сбежавший из России репер Моргенштерн ответил Бастрыкину

В сети появился слитый трек рэпера Алишера Моргенштерна. В нем рэпер рассказывает о том, почему уехал из России и вернется ли обратно, а также упоминает вернувшегося с новым альбомом рэпера Оксимирона.

Публикуем главные цитаты из трека.

«Видали как я дал по ******? Через границу по паспорту, прям в вагоне, я просто сажусь на поезд – новость громче, чем камбек Оксимирона»;

«Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете хейтеров»;

«BITCH, это неправильно, я торгую в соцсетях лишь своим ********** (лицом - прим .ред.);

«Уехал из России, ведь там стало холодно»;

«Да, я не хочу летать домой, но когда-то прилечу».

Видео Youtube-канал MORGENSHTERN EVERYDAY