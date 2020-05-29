«Я торгую лишь своим *****»: сбежавший из России репер Моргенштерн ответил Бастрыкину
О том, что с ним происходит, он рассказал в новом треке
В сети появился слитый трек рэпера Алишера Моргенштерна. В нем рэпер рассказывает о том, почему уехал из России и вернется ли обратно, а также упоминает вернувшегося с новым альбомом рэпера Оксимирона.
Публикуем главные цитаты из трека.
«Видали как я дал по ******? Через границу по паспорту, прям в вагоне, я просто сажусь на поезд – новость громче, чем камбек Оксимирона»;
«Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете хейтеров»;
«BITCH, это неправильно, я торгую в соцсетях лишь своим ********** (лицом - прим .ред.);
«Уехал из России, ведь там стало холодно»;
«Да, я не хочу летать домой, но когда-то прилечу».
Видео Youtube-канал MORGENSHTERN EVERYDAY
На своей странице в инстаграме, рэпер выложил фото микрофона и написал, что он «на связи» и все расскажет сегодня. Вероятно артист имел ввиду, что официально выпустит новый трек.
Как сообщалось в конце ноября, Моргенштерн уехал из страны вместе с женой на фоне обвинения в торговле наркотиками со стороны главы Следственного Александра Бастрыкина.