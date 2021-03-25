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Моргенштерн: эмиграция-2021

Кто вынудил рэпера Моргенштерна уехать из России. Инстасамка - следующая. Что нас ждёт дальше?

Фото: Global Look Press

Рэпер Моргенштерн не до конца понимает происходящих общественных процессов. (Хотя что-то понимает и даже формулирует лучше других, называя, например, политику разновидностью шоу-бизнеса). Однако эти процессы отражаются в нём и на нём. Тут вам и конфликт отцов и детей. И креативного класса и ханжей. Либерализма и неосовка. Сторонников легалайза и жёсткого подхода к наркомании. И даже конфликт, происходящий сугубо внутри организма главы Следственного комитета России Бастрыкина.

Что сделал Бастрыкин? Он обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками не в рамках уголовного дела, а в стиле бабушек у подъезда. Понимал ли Бастрыкин, что он, занимающий один из ключевых постов в правоохранительной системе, теперь может быть обвинён либо в клевете, либо в том, что разболтал всем про опасного наркоторговца, и тот скрылся в Эмиратах? Та лёгкость, с которой глава СК это сделал, говорит о том, что мы живём по понятиям, а не по законам. Последние сомнения в этом улетели вместе с Моргенштерном в Дубай.

Моргенштерн виноват в том, что он не нравится. И с каждым, кто не нравится, будет теперь так. И выхода тут особенно никакого нет, кроме как нравиться, подстраивать своё мнение под спускаемый сверху жёсткий шаблон, а лучше вообще помалкивать. Не понимаешь ты смысла праздника День Победы – и не понимай дальше, только молча, не нужно разбираться.

Россия из страны, где нельзя поддерживать оппозиционеров, превращается в страну, где нельзя не нравиться. Поэтому до худсоветов нам недалеко. Это мрачные люди в серых пиджаках, вооружённые нравомерами – невидимыми приборами для соответствия личного госстандартам.

А если худсоветов нет, то чиновникам приходится отвечать на неприятные вопросы. Например, будут ли запрещены фильмы, где, как и в клипе Моргенштерна, показывают наркокурьеров? А если запретить все фильмы про наркокурьеров, то на каком основании разрешать фильмы с убийствами, самоубийствами и насилием? Что лучше – наркотики или убийства? Но всё не запретишь (хотя некоторым очень хочется), поэтому и недалёк тот день, когда нам представят группы уполномоченных осчастливливателей, которые и будут решать, что нам разрешается смотреть, а что может безвозвратно испортить нашу жизнь.

Ну а пока госпрессинг продолжается: после Моргенштерна взялись за Инстасамку. Каким-то деятелям не понравился имидж топ-блогерши и тексты её песен про секс с матюками. Статьи УК для неё уже подобрали. Культурной ценности блогерша не представляет, так что, глядишь – и интеллигенция поддержит, пока за оной не пришли.

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