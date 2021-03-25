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Вчера, в 23:17

«Таких «котлесосов» нельзя подпускать к детям»: Депутата с дворцом и котлетами могут исключить из ЕР

Хинштейн заявил, что депутата Латышева, рассказавшего, как украсть котлеты у детей, выгонят из партии власти, если информация подтвердится

Фото: Global Look Press

Александр Хинштейн

Глава комитета Госдумы по информационной политик, депутат от «Единой России» Александр Хинштей заявил, что партия изучит вопрос с районным депутатом Виталием Латышевым из Ростовской области, которого подозревают в хищении почти 300 млн рублей, выделенных на оздоровление детей из малообеспеченных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В случае подтверждения изложенных в СМИ фактов, он будет исключён из «Единой России», заверил г-н Хинштейн: «Если изложенные факты подтвердятся, Виталий Латышев будет исключён из рядов «Единой России». Реготделение партии уже сделало официальное заявление. Полагаю, и с работой ему в этом случае — придётся проститься». 

Кроме возможных преступлений, в ходе обыска у депутата также обнаружили дом, обустроенный на манер старины. «Собеседник» уже публиковал фотографии из элитного особняка.

Кроме того, в руки следователям, а затем и журналистам, попала видеозапись, как Латышев, сидя в кабинете, объясняет своей подчинённой, как сэкономить на питании для детей в учебном учреждении: можно не давать им котлеты и не докладывать крупы в порции, когда нет инспекции.

«Таких «котлесосов» нельзя подпускать к детям на пушечный выстрел», — добавляет депутат Хинштейн, поражаясь деятельности коллеги по партии.
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