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Мраморный пол и ванна с позолотой. Как бывший депутат Латышев освоил бюджет детских лагерей

Правоохранители собрали достаточно информации для обвинения политика по нескольким статьям и нагрянули с обыском

Фото: t.me/bazabazon

Экс-депутата Ростовской области Виталия Латышева подозревают в хищении денежных средств из бюджета. ФСБ проводит обыск в лагерях, принадлежащих политику. В соцсетях появились фотографии интерьера его особняка. Издание Baza разместило впечатляющие кадры в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/bazabazon
Фото: t.me/bazabazon

На оздоровление детей из малообеспеченных семей местные власти начиная с 2015 года выделили около миллиарда рублей. Деньги направлялись в детские лагеря, которыми владеет Латышев. По данным оперативных работников политик присвоил около 30 процентов от общего бюджета. Об этом сообщает портал 161.RU.

«Уже более пяти лет поворовывал детские денежки. Знаю, что он руководит несколькими компаниями, среди которых: ООО ДОК «Солнечная поляна», ООО Пансионат «Орленок», ООО Пансионат «Дмитриадовский». Там тоже проводились обыски. Латышев является учредителем еще более десяти организаций», – говорит один из собеседников 161.RU.

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