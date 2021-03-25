Мраморный пол и ванна с позолотой. Как бывший депутат Латышев освоил бюджет детских лагерей

На оздоровление детей из малообеспеченных семей местные власти начиная с 2015 года выделили около миллиарда рублей. Деньги направлялись в детские лагеря, которыми владеет Латышев. По данным оперативных работников политик присвоил около 30 процентов от общего бюджета. Об этом сообщает портал 161.RU.

«Уже более пяти лет поворовывал детские денежки. Знаю, что он руководит несколькими компаниями, среди которых: ООО ДОК «Солнечная поляна», ООО Пансионат «Орленок», ООО Пансионат «Дмитриадовский». Там тоже проводились обыски. Латышев является учредителем еще более десяти организаций», – говорит один из собеседников 161.RU.