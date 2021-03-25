Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:43

Директор RT назвал «мразью» Сергея Савельева, который опубликовал пыточный видеоархив из тюрем

По словам Антона Красовского, тюремщики таким образом всего лишь наводили порядок в колонии

Фото: RT

Свой спич директор вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский посвятил разбору нового фильма Юрия Дудя о пытках в российских тюрьмах. Центральной темой фильма стал общественный резонанс, который вызвал проект Gulagu.net, распространивший кадры издевательств в Саратовской тюремной больнице. Эти видеоматериалы были добыты с помощью бывшего заключенного Сергея Савельева, который уехал во Францию и получил там политическое убежище.   

- Мразь эта, что видос слила, а потом получила грант Евросоюза и смылась из России… А он, кстати, у нас сидел, являясь гражданином Белоруссии. Он сел за уголовное преступление, совершенное здесь, а потом получил эти видео и слил вам всем, чтобы вы это все увидели, - гневно заявил Антон Красовский в эфире RT.

При этом ведущий ни разу не упомянул название колонии. Когда нужно было подчеркнуть географическую принадлежность, Антон Красовский называл ее «Поволжской». Известно, что Саратовская область находится в зоне особого внимания спикера Госдумы Вячеслава Володина, который родился в этом регионе.

- Суть в том, что была эта зона "черная", то есть управлялась ворами, - продолжил Красовский, - А потом ее государство решило взять под контроль, и "опустило" бывших смотрящих. Они больше не воры, а значит не могут "крышевать" зону. Зона перешла под контроль начальства. Там перестали убивать заточками, унижать, опускать в парашу и реально насиловать. То есть насиловала не Россия, насиловали воры. И Россия сделала то, что должна была сделать - насилием прекратило насилие. Вы против? Ну я - за, - констатировал Антон Красовский. 

По словам директора RT, некоторые блогеры, которые снимают фильмы о пытках в российских тюрьмах, хотят просто заработать на этой теме: «Например, Ксения Собчак».

«Вообще-то целого главу ФСИН сняли». Собчак раскритиковала Дудя за фильм о пытках
«Я поставил на кон свою жизнь». Интервью Сергея Савельева, который рассекретил видеоархив издевательств над заключенными
Ссылка на Телеграм

Теги: #RT

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Здоровье 5 дней назад

Лео Бокерия: «Надо чтобы пациент и врач могли найти друг друга»

Общество 36 минут назад

Адвокат Князев объяснил, почему статья о жестком обращении с животными не работает

Общество 43 минуты назад

Путин перепутал «буллинг» с «боулингом»

Расследование 51 минуту назад

Мраморный пол и ванна с позолотой. Как бывший депутат Латышев освоил бюджет детских лагерей

Общество 1 час назад

«Какая же неуемная жадность! Масштаб алчности поражает!»: В сети оценили новые находки у полковника с «золотым унитазом»

Общество 1 час назад

«Это что, 1931 год?» Владельца сети «Рив Гош» арестовали по обвинению в мошенничестве

Политика 1 час назад

«Никаких опрометчивых решений»: Путин не занял принципиальной позиции по QR-кодам

Происшествия 1 час назад

Мигрантов, устроивших резонансную драку в метро, объявили в розыск

Политика 2 часа назад

Приговор Юлии Галяминой по «дадинской» статье вновь признан законным

Общество 2 часа назад

Устроившего стрельбу в московском МФЦ экс-военного отправили в СИЗО на два месяца

Происшествия 4 часа назад

На станции метро "Комсомольская", опять драка с участием мигрантов Видео

Общество 4 часа назад

Новосибирский полицейский брал взятки Роллтоном, гречкой и водкой

Общество 4 часа назад

«Символ переходного периода»: Pantone объявил цветом 2022 года новый оттенок синего Very Peri

Общество 6 часов назад

QR-коды к утюгу или курице: в Роспотребнадзоре рассказали, как россияне проходят в ТЦ

Общество 6 часов назад

В России выявили 30 209 заболевших СOVID-19 за сутки

Общество 8 часов назад

КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене онлайн-голосования

Общество 10 часов назад

Коронавирус никогда не победить, депутаты увеличат зарплаты помощникам: главное к утру 9 декабря

Общество 11 часов назад

В Роспотребнадзоре назвали основные симптомы при штамме омикрон

Общество 18 часов назад

Иск Навального к колонии, ботофермы и бан Шукшиной: новости к полуночи 8 декабря

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика