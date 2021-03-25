Директор RT назвал «мразью» Сергея Савельева, который опубликовал пыточный видеоархив из тюрем

Свой спич директор вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский посвятил разбору нового фильма Юрия Дудя о пытках в российских тюрьмах. Центральной темой фильма стал общественный резонанс, который вызвал проект Gulagu.net, распространивший кадры издевательств в Саратовской тюремной больнице. Эти видеоматериалы были добыты с помощью бывшего заключенного Сергея Савельева, который уехал во Францию и получил там политическое убежище.

- Мразь эта, что видос слила, а потом получила грант Евросоюза и смылась из России… А он, кстати, у нас сидел, являясь гражданином Белоруссии. Он сел за уголовное преступление, совершенное здесь, а потом получил эти видео и слил вам всем, чтобы вы это все увидели, - гневно заявил Антон Красовский в эфире RT.

При этом ведущий ни разу не упомянул название колонии. Когда нужно было подчеркнуть географическую принадлежность, Антон Красовский называл ее «Поволжской». Известно, что Саратовская область находится в зоне особого внимания спикера Госдумы Вячеслава Володина, который родился в этом регионе.

- Суть в том, что была эта зона "черная", то есть управлялась ворами, - продолжил Красовский, - А потом ее государство решило взять под контроль, и "опустило" бывших смотрящих. Они больше не воры, а значит не могут "крышевать" зону. Зона перешла под контроль начальства. Там перестали убивать заточками, унижать, опускать в парашу и реально насиловать. То есть насиловала не Россия, насиловали воры. И Россия сделала то, что должна была сделать - насилием прекратило насилие. Вы против? Ну я - за, - констатировал Антон Красовский.

По словам директора RT, некоторые блогеры, которые снимают фильмы о пытках в российских тюрьмах, хотят просто заработать на этой теме: «Например, Ксения Собчак».