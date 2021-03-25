«Я поставил на кон свою жизнь». Интервью Сергея Савельева, который рассекретил видеоархив издевательств над заключенными

«Человек готов на что угодно, лишь бы это не повторялось»

- Как вам удалось вынести из-за колючей проволоки такой взрывоопасный компромат?

- Я долгое время отбывал наказание в местах лишения свободы, и последние 5 лет находился в Саратовской ОТБ-1, сейчас уже печально известной. По заданию администрации я сидел за компьютером, занимался видеозаписями, в том числе. И естественно, получил доступ к этим файлам. Мне пришлось действовать очень скрытно, потому что я подвергался огромному риску. Но тем не менее, у меня все получилось. На протяжении двух лет я собирал, копировал, прятал с одной целью — чтобы после освобождения начать эти публикации. Что я и сделал.

- Как смогли так долго прятать эти файлы?

- Я сохранял их на свой рабочий компьютер, за которым проводил большую часть времени. Потом я переписал это на диск. Конечно, риск был колоссальный. Если бы об этом стало кому-то известно, я бы не вышел. Уже после освобождения меня обыскивали 4 раза, так как они боялись, что я мог что-то вынести. Но я слишком близко знал эту систему и то, как она работает, поэтому смог составить план, и у меня все получилось.

- То. что попало в кадр — пытки, насилие — это исключительные случаи или рядовые будни того учреждения, где вы находились?

- Это спецмероприятия, которые всегда проводились по указанию или под контролем сотрудников. Ни для кого они не были тайной. Это были, конечно, не ежедневные пытки по расписанию. Но это происходило регулярно и системно.

- Вы лично знали кого-то из жертв или мучителей?

- И тех, и других. Это же все заключенные. Те, кто пытал на кадрах — это такие же зэки. Сотрудники в этом не принимали непосредственное участие, но они создавали условия.

- Какая была цель издевательств?

- Как я понял, от этого не застрахован никто — ни человек, осужденный за экономические преступления, ни убийца, ни педофил. Это вообще никоим образом не завязано на совершенные преступления. Эти спецоперации могут проводиться в отношении кого угодно. С целью банального вымогательства, отжатия бизнеса, добиться признания или дачи показаний в отношении кого-то другого. Возможно - оговорить кого-то. Целью могут быть дальнейший шантаж, вербовка своей собственной агентуры, потому что после таких пыток человек готов уже на что угодно, лишь бы это не повторялось.

- Вам известно, что дальше стало с героями этих роликов?

- Об этом я знаю не все, интересоваться открыто я не мог, чтобы не выдать себя. Я располагаю только слухами и той информацией, которая сейчас ко мне поступает. Кое-кто уже не свободе, кто-то даже написал заявления — огласка укрепила их, они смогли рассказать о том, что к ним применялись пытки, что у них вымогали деньги, что они подвергались насилию, в том числе и сексуальному. Я считаю, это большой прорыв в правозащите.