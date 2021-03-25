«Вообще-то целого главу ФСИН сняли». Собчак раскритиковала Дудя за фильм о пытках

Новый документальный фильм Юрия Дудя, посвященный проблеме пыток в тюрьмах, набрал за сутки 2,5 миллиона просмотров. Главным спикером стал Игорь Каляпин, возглавляющий с 2000 года правозащитную организацию «Комитет против пыток».

В самом начале, объясняя выбор темы, Юрий Дудь сожалеет, что недавнее обнародование видеоархива ФСИН, в которых содержатся кадры издевательств над заключенными, не вызвало общественного резонанса.

- Говорить о том, что после появления видеоархива и нашей огласки не было «широкого общественного резонанса» странно, - написала Ксения Собчак в комментариях под анонсом видео. - Вообще-то целого главу ФСИН сняли. Начались реальные аресты и реальные расследования преступлений. Все-таки широкий общественный резонанс вызвать удалось, и круто, что благодаря тому, что ты тоже присоединился к этой теме, он станет еще шире.

За месяц до выхода фильма Дудя Ксения Собчак выпустила свой материал об истязаниях заключенных. Ведущая поговорила с бывшим заключенным Сергеем Савельевым, который смог вывезти видео с кадрами пыток и опубликовать его на портале Gulagu.net.

- Юра! Спасибо тебе за то, что ты тоже сделал очень важный и интересный репортаж на эту тему! - подчеркнула Собчак.

Эксклюзивное интервью с Сергеем Савельевым выходило и в «Собеседнике».