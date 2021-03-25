Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:39

«Вообще-то целого главу ФСИН сняли». Собчак раскритиковала Дудя за фильм о пытках

Блогеры выпустили материалы на одну тему

собчак и дудь
Фото: Скриншот Youtube | канал вДудь

Новый документальный фильм Юрия Дудя, посвященный проблеме пыток в тюрьмах, набрал за сутки 2,5 миллиона просмотров. Главным спикером стал Игорь Каляпин, возглавляющий с 2000 года правозащитную организацию «Комитет против пыток»

В самом начале, объясняя выбор темы, Юрий Дудь сожалеет, что недавнее обнародование видеоархива ФСИН, в которых содержатся кадры издевательств над заключенными, не вызвало общественного резонанса. 

- Говорить о том, что после появления видеоархива и нашей огласки не было «широкого общественного резонанса» странно, - написала Ксения Собчак в комментариях под анонсом видео. - Вообще-то целого главу ФСИН сняли. Начались реальные аресты и реальные расследования преступлений. Все-таки широкий общественный резонанс вызвать удалось, и круто, что благодаря тому, что ты тоже присоединился к этой теме, он станет еще шире.

За месяц до выхода фильма Дудя Ксения Собчак выпустила свой материал об истязаниях заключенных. Ведущая поговорила с бывшим заключенным Сергеем Савельевым, который смог вывезти видео с кадрами пыток и опубликовать его на портале Gulagu.net.

- Юра! Спасибо тебе за то, что ты тоже сделал очень важный и интересный репортаж на эту тему! - подчеркнула Собчак.

Эксклюзивное интервью с Сергеем Савельевым выходило и в «Собеседнике».

«Я поставил на кон свою жизнь». Интервью Сергея Савельева, который рассекретил видеоархив издевательств над заключенными
Ссылка на Телеграм
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Здоровье 4 дня назад

Лео Бокерия: «Надо чтобы пациент и врач могли найти друг друга»

Общество 17 минут назад

«Штрафовать за отсутствие маски по фото - незаконно!». Юристы подсказали доводы, которые помогут не стать жертвой камер видеонаблюдения

Общество 18 минут назад

Титктокера приговорили к 2 годам 8 месяцам колонии за кинутый снежок в машину ФСБ

Общество 56 минут назад

Диагноз: рак. Александр Беляев лишился желудка, а потом написал об этом книгу и стал выступать в театре

Политика 1 час назад

«Мы здесь тоже беспокоимся»: Вашингтон встревожен тем, что Путин якобы стремится воссоздать СССР

Общество 1 час назад

На ПАО «Тольяттиазот» произошло историческое событие

Политика 1 час назад

Пресс-конференция Путина 23 декабря: каких вопросов боится Кремль

Происшествия 1 час назад

У охранника МФЦ «Рязанский», который заслонил собой людей, не было оружия

Общество 2 часа назад

Смогут вскрывать авто и проникать в жилье: в России значительно расширили полномочия полиции

Общество 3 часа назад

Россиян без масок разрешили штрафовать по фото и видеозаписям

Общество 3 часа назад

Не все елки одинаково полезны. Новосибирские специалисты защищают деревья от вандалов

Политика 3 часа назад

В Германии избрали нового канцлера

Общество 4 часа назад

СК опубликовал видео допроса стрелка из московского МФЦ, он признал вину

Общество 4 часа назад

В России выявлено 30 752 заболевших коронавирусом за сутки

Происшествия 5 часов назад

Полицейские применили табельное оружие для остановки ВАЗа. Видео

Общество 5 часов назад

Депутаты Госдумы предложили альтернативу введения QR-кодов

Общество 5 часов назад

Донор спас четыре детские жизни. Он пожертвовал свои свои почки, сердце и печень для пересадки

Общество 6 часов назад

Врач назвал необычный симптом, возникающий у детей при омикрон-штамме коронавируса

Общество 6 часов назад

Ученые показали первый снимок омикрон-штамма COVID-19

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика