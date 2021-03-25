«Никто пока не понимает масштабов утечки и намерены все скрывать, наказывая стрелочников»: Осечкин анонсировал новую партию «пыточного видео» из саратовской ОТБ-1

Сюда привозят, если кого-то надо «поломать»

- Известно, кто жертвы пыток на видео и за что они осуждены?

- Всех жертв объединяет только одно — оперативники ФСИН приняли решение направить их на пытки. Большая часть из них — это заключенные, которые были этапированы из учреждений УФСИН по Дагестану, Краснодарскому краю, Ростовской, Саратовской области. В местах заключения есть несколько масштабных пыточных конвейеров — Поволжье и Южный федеральный округ покрывает Саратовская ОТБ-1, север — это КТБ-1 (Краевая туберкулезная бьольница) в Красноярске и транзитно-пересылочный пункт (ТПП) колонии №6 по Красноярскому краю, в Сибири - это СИЗО-1 Иркутска. Сюда привозят людей, если кого-то надо «поломать»: людей раздевают догола и избивают до кровавого поноса.

- Какая цель этих истязаний чаще всего?

- Оперативники выстраивают свою агентуру из числа заключенных. Если раньше были какие-то сложные комбинации с вербовкой, то сейчас они просто берут тех, кто им нужен, кто представляет интерес, этапируют в пыточные, где передают садистам-разработчикам, которые этого человека бьют, пытают, избивают, привязывают, раздевают догола, совершают с ним насильственные действия в извращенной форме, снимают это все на видеорегистраторы. Дальше его шантажируют, что разгласят факты его изнасилования, а это автоматически означает перевод в касту опущенных и униженных. Жертву склоняют к самооговору или оговору третьих лиц в угоду следователям и прокурорам, либо добиваются, чтобы он работал в качестве негласного агента, стукача-осведомителя, агента влияния среди заключенных. Таким образом они, например, в колониях кодируют - на сленге это называется «кодировка» - в том числе «смотрящих» и «положенцев». Говорят: или сейчас вернешься в колонию, останешься смотрящим, но по сути будешь нашим подсматривающим — агентом, будешь делать то, что скажут кураторы из оперотдела ФСИН, либо заключенные увидят файлы с насилием, и тогда понятно, что уже на всю жизнь перейдешь в среде заключенных в самый низкий статус с лейблом «обиженный», «опущенный», «петух» и так далее.

За день-два под пытками получали любые признания - что он агент английской разведки, застрелил Кеннеди или племянник Усамы бен Ладена. Этот пыточный конвейер способен в считанные дни сломить и подчинить волю абсолютно любого человека. То есть вместо долгого следствия, оперативной игры они просто использовали самый быстрый, но самый бесчеловечный и вероломный способ — пытки. Они прекрасно знают психологию мужчин — редкий мужчина может признаться обществу, семье, что он подвергался сексуальному насилию. В России эта тема считается особенно табуированной.

Садистов установили пофамильно

- Сколько таких случаев у вас зафиксировано?

- Только видеоархив подтверждает, что избиениям и унижениям подвергались сотни заключенных. На кадрах мы видим одних и тех же садистов, которых мы уже установили пофамильно. Это основной коллектив разработчиков, которые били людей, связывали, насиловали. Просто какие-то генералы решили «поломать» какие-то зоны, а пыточные «конвейеры» помогали им это делать.

- У вас остались такие кадры, которые даже вы не решились опубликовать?

- Там все очень страшно. Просматривать это очень тяжело. У нас два эксперта, которые в нашей команде занимались отсмотром этих видео, отказались от дальнейшего участия в проекте и запросили психологическую помощь. Просто даже просмотр этих кадров нанес им большую травму. Потому что мы там видим настоящий фашизм и расчеловечивание.

Целый ряд заключенных ОТБ-1 тоже дают нам сейчас подробные показания — одни рассказывают, как их били и насиловали, другие говорят о том, как на их глазах это все разворачивалось. На следующей неделе мы предъявим новую порцию этих видео. Там, например, есть кадры, как им передавали людей в заведомо беспомощном положении - в наручниках.

- Кто непосредственные исполнители заказных издевательств?

- Это осужденные к длительным срокам лишения свободы за очень страшные преступления. Главарь этой бригады — главный агент службы собственной безопасности УФСИН, он был осужден за убийство человека и за то, что отрезал ему голову. То есть это - монстр. Его куратора во ФСИН мы уже тоже установили. Это один из начальников службы, который обеспечивал своему агенту максимально вольготный режим и власть над другими заключенными. Пособникам пыток предоставляли свидания с проститутками, алкоголь. А люди из его группы — это осужденные кто за наркотики, кто за разбой, но все они прошли расчеловечивание, превратились с биороботов — машины для пыток и убийств. Их самих когда-то посадили на крючок и под угрозой пыток и избиений заставили это все делать. То есть палачами часто становились люди, которые сами проходили через пытки.

Понял, что работает в настоящем концлагере

- Изнасилование неугодных — это разве не чисто уголовная практика, которая применялась, к тому же, только к определенной категории осужденных - насильникам, педофилам?

- 20 лет назад на самой большой сходке воров в законе практика наказывать изнасилованием была запрещена. И по всем тюрьмам и колониям прошел официальный запрет, что никто никого не имеет права насиловать вообще. Так что в уголовной среде это уже 20 лет не практикуется и запрещено. Получается, теперь оперативники ФСИН и ФСБ подхватили эту историю.

- Все-таки показанное в таком масштабе - это исключительная история?

- В Иркутском СИЗО-1 мы разоблачили пытки даже в большем объеме. В Саратовской ОТБ-1 была одна «бей-бригада», а в СИЗО-1 Иркутска было, как минимум, пять таких бригад разработчиков и гораздо больше пыток и насилия. Мы тоже установили этих разработчиков и показали их по нашему каналу Гулагу-нет.

- Ваш информатор, который слил пыточные видео, будет давать показания или он полностью анонимен?

- Этот человек сам к нам обратился после освобождения. Он сам бывший заключенный, в тюрьме его привлекли к работе как айтишника — он настраивал им всю сеть видео-наблюдения, отлаживал видео-архив. Там он и понял, что работает в настоящем концлагере, и что остановить этот ад можно только если все вынести это наружу. Он будет давать показания, когда пройдет все процедуры и будет под международной защитой.

- Как вы оцениваете первую реакцию ФСИН, где уже прошли первые увольнения?

- Это насмешка, издевательство над здравым смыслом. Вместо того, чтобы на место выехал сам директор ФСИН, туда отправили с проверкой заместителя начальника главного оперуправления, который раньше возглавлял во ФСИН оперативное управление по Красноярскому краю, где есть несколько пыточных учреждений. Подозреваю, что его отправили не раскрывать, а максимально минимизировать негативные последствия для ФСИН, потому что слова о том, что руководители о таком не догадывались, звучат наивно. Уволены сейчас только пешки и исполнители, а кто курировал и контролировал пытки, все на месте. Никто пока не понимает масштабов слива и утечки и намерены все скрывать, наказывая стрелочников. Но все изменится на следующей неделе, когда мы опубликуем новые партии «пыточного архива».