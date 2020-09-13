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[14:31]Колесникову перевели в следственный изолятор под Минском
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[13:03]В России создан онлайн-сервис психологической самопомощи для онкопациентов
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Не выборы, а "УГ". Поехавший Батька. Газ летит в трубу: итоги недели одним предложением

Политика
19:17, 13 сентября 2020

Не выборы, а "УГ". Поехавший Батька. Газ летит в трубу: итоги недели одним предложением
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

Одним из ожидаемых итогов этой недели станет начало следующей, но не в смысле, что после воскресенья с определенной степенью уверенности можно ожидать наступление понедельника, нет — речь идет о встрече Лукашенко с Путиным, причем пройдет она почему-то не в Москве, а в Сочи, и, как заверил Песков, подписывать на ней ничего не будут, но это ведь успеется, главное договориться, что будут подписывать потом, но что ещё важнее, договариваться будут скорее в ультимативном порядке и вовсе не в интересах белорусского народа (а скорее российского руководства), и чтобы в Беларуси в это время не возникло проблем, Лукашенко планомерно всю неделю (и до того) зачищал политическую поляну, пересажав или выслав из страны почти всех членов Координационного совета, включая Марию Колесникову, ставшую благодаря этому не просто оппозиционером, а белорусской Зеной королевой войнов (на границе она порвала свой паспорт), защиты у которой искал простой народ, и тут закономерно вспомнить строки из Брехта: «Несчастна та, страна, у которой нет героев… — Нет! Несчастна та страна, которая нуждается в героях»

— и после вышедшего интервью Лукашенко российским пропагандистам совершенно очевидно, что нуждается, глава Республики совершенно точно не в себе: прячется от снайперов, следит за американскими спутниками, намекает, что молодому поколению белорусов «следует что-то пережить», ведь «непуганые» (надо напомнить, каким был 37-ой год) — здесь уже непонятно, где официальные заявления, а где придуманные новости ИА «Панорама», которое, надо отдать должное, достойно ответило Лукашенко, переписав интервью подчистую («Давно вас читаю, чем-то вдохновляюсь, что-то, скажу уж честно, заимствую», — признается он изданию), 

а пока белорусы на митингах не дают диктатору окончательно забыть о реальном положении дел, во Франции на улицы вновь вышли «желтые жилеты», которых, впрочем, на этот раз было мало, хотя настроены они были куда радикальнее мирных белорусов: поджигали мусорные баки, машины, на что в одном из шествий (во втором всё прошло спокойно) получили вполне ожидаемый ответ правоохранителей, распыливших газ и задержавших несколько сотен активистов, 

в Германии же основные страсти разворачиваются в Бундестаге, где депутаты льют слезы не то по Алексею Навальному, которому становится лучше, не то по «Северному потоку-2», которому становится хуже (хотя казалось, что хуже уже некуда), — дискуссия о возможном замораживании проекта ведется как никогда активно: с одной стороны Германии это выгодно с экономической точки зрения, а с другой стороны многие боятся, что Россия может использовать трубу не только для бизнеса, но и для геополитики, что серьезно усилит её возможности по влиянию на европейский суверенитет, — кто побеждает, не ясно, но даже Меркель уже ничего здесь не гарантирует, а к голосам против проекта потихоньку присоединяется и Дания,

другой вопрос, связанный с Навальным, химическим оружием и возможным вмешательством в дела Беларуси, — санкции против России, которые, как объяснили The Bell эксперты, с европейской стороны едва ли будут сильно ощутимыми, а со стороны США (тут надо учитывать и новые заявления о русских хакерах) теоретически могут быть довольно неприятными, но не факт, не скоро и во многом – только если к власти придет Байден, – хотя главная проблема на Западе заключается в том, что для решения таких вещей у них требуются законы, а не кивок сверху,

которого, к слову, не последовало, например, для нормального расследования отравления Навального, сомнительную проверку по которому ведет региональная транспортная полиция, а между тем рассказ Дмитрия Муратова «Эху», указывает, что тут и в инциденте с Дмитрием Быковым два года назад очень много общего: оба оказались в коме во время перелета, обоих не давали эвакуировать, а в случае с Быковым самолет пытались развернуть прямо в воздухе, пока не вмешались из Кремля,

но даже отсутствие Навального не мешает его команде вести выборную кампанию, продвигая «Умное голосование» («УГ»), которое уже становится для внесистемной оппозиции общим местом (во всяком случае бойкота больше в повестке нет), его с резонными оговорками признают основные акторы Максим Кац и Михаил Ходорковский, а в плюсе от него пока в основном коммунисты, но на выборах в регионах это едва ли сильно помешает кандидатам от власти: главным полем боя эксперты пока называют Новосибирск, хотя Памфилова уже напрямую говорит, что устраивать честные выборы не входит в задачи ЦИКа, о том же свидетельствует и трехдневное голосование, и голосования в багажниках и магазинах, где очередь стоит то ли на выборы, то ли за колбасой

которую вместе с минимальным гарантированным доходом обещает людям Медведев, порождая новые обсуждения этой темы, впрочем, верить, что это не просто болтовня, никаких оснований нет, но несомненно приятнее обсуждать хорошие идеи, которые не собираются воплощать в жизнь, чем новые попытки зарегулировать интернет по примеру телевизора, которые предпринимают представители последнего, или дело Ефремова, слава Богу, подошедшее к своему логическому концу.

Тема: Лукашенко Михаил Ефремов

Теги: #Санкции #Газ #Навальный #Медведев #Белоруссия #Франция #Элла Памфилова #протесты в Белоруссии

Рубрика: Политика

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