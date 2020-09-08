Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима

В Москве Пресненский суд вынес приговор актеру Михаилу Ефремову.

Он признан виновным и ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Судом решено, что исправление Ефремова без изоляции от общества невозможно, передает корреспондет Sobesednik.ru из зала суда.

Также актера лишили прав на три года и взыскали с него 800 тысяч рублей в пользу сына погибшего в смертельном ДТП — Виталия Захарова. Изначально Захаров подал иск на 7 миллионов рублей. Ефремов принял приговор без выраженных эмоций.

Отмечается, что в суде были учтены положительные характеристики Ефремова, его занятие благотворительностью и наличие у него детей.