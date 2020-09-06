"Расстреляйте меня сразу": жуткие откровения Ефремова перед приговором суда

Стало известно, какие мысли бродят в голове актера, позодреваемого и сознавшегося в совершении пьяного ДТП.

За два дня до вынесения приговора Михаилу Ефремову телеканал НТВ в программе «Новые русские сенсации» показал уникальные кадры. Действие видеозаписи разворачивается на кухне квартиры артиста накануне судебного заседания 3 сентября, на котором Ефремов признал свою вину. В ролике актер эмоционально обсудил со своим адвокатом последнее слово, которое ему на тот момент только предстояло сказать в суде.

Большое внимание во время беседы с адвокатом Ефремов уделил старшему сыну погибшего курьера Сергея Захарова, который попросил суд дать актеру 8 лет строго режима. При этом Виталий еще и хочет взыскать с актера 7,5 миллионов рублей в качестве денежной компенсации.

– Там (на суде – Прим. Sobesednik.ru) про родственников говорить? – спросил Михаил у Эльмана Пашаева. – Про этого прекрасного сына Виталия, который попросил, чтобы я 8 лет просидел… и 8 миллионов (артист округлил сумму с 7,5 млн до 8 млн – Прим. Sobesednik.ru)… Я не знаю, где их найду. А может, расстрелять меня сразу? Тогда они денег не получат…

Обсудил Ефремов с Пашаевым страдания не только семьи потерпевших, но и своей собственной. Артист сказал, что его 15-летней дочери Вере активно поступают угрозы на мобильный телефон.

В беседе с адвокатом Ефремов снова подтвердил, что практически не помнит дня аварии, так как выпивать тогда начал уже с утра. Но артист точно знает, что за все свои 33 года водительского стажа в пьяном виде он никогда прежде не садился за руль – пользовался услугой «трезвый водитель» или просил своего директора отвезти его домой. Так же Михаил нелестно отозвался об адвокатах потерпевшей стороны,

– Единственная баба Хайруллина (Ирина Хайруллина – Прим. Sobesednik.ru) более-менее что-то говорит, – утверждает Ефремов. – А вот Шура и Анюта (Александр Добровинский Анна Бутырина – Прим. Sobesednik.ru) – они как будто бы совсем и не адвокаты. Будто они из клуба вышли вдвоем, в картишки перекинулись, засадили по Б-52 (алкогольный коктейль – Прим. Sobesednik.ru)…

Во время разговора на кухне с Пашаевым Ефремов предположил, что его в итоге поговорят к восьми годам тюрьмы.

– Надеюсь, что ту колонию строгого режима, в которой я буду сидеть по просьбе Виталия Захарова, назовут потом именем Михаила Ефремова. Если я там еще концы отдам, то совсем будет хорошо, – с усмешкой сказал артист.