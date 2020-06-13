Семья погибшего при ДТП с Михаилом Ефремовым сочла запоздалыми извинения актера

Близкие погибшего при ДТП в Москве Сергея Захарова не приняли извинения Михаила Ефремова, ставшего виновником аварии.

Об этом сообщил адвокат семьи Александр Добровинский, передает ТАСС. Он также рассказал, что родственники Захарова отказались принимать денежную компенсацию.

По словам юриста, он связался с братом погибшего Валерием Захаровым, а также с его супругой после публикации видеообращения артиста в Youtube.

«Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Таким образом извинения семьей де-факто не приняты», – сказал Добровинский. Он также процитировал заявление брата покойного. «Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем – это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем», – сказал Валерий Захаров.

Напомним, смертельное ДТП на Смоленской площиди с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня. Пострадавший в аварии 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров скончался на следующее утро в больнице. Михаила Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа, ему грозит до 12 лет.