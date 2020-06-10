Подруга Ефремова: Пьяный Миша за рулем однажды чуть не угробил себя и моего мужа

Известный журналист и писатель Маша Слоним, которая давно дружит с Михаилом Ефремовым, рассказала Sobesednik.ru еще об одной аварии с участием актера. Тогда он тоже управлял машиной, находясь в нетрезвом состоянии.

– Мы с Мишей познакомились давно, в самом начале 1990-х, он был лучшим другом моего мужа – артиста МХАТа Сергея Шкаликова (умер в 1998 году в возрасте 35 лет. – Прим. Sobesednik.ru). Я тогда подружилась с ним, особенно с его тогдашней женой, замечательной актрисой Женей Добровольской. Много времени проводили вместе, – рассказала нам Мария. – Помню, как Мишка чуть не угробил Серегу и себя. Я была в Греции и попросила их съездить за моей собакой Фросей в деревню, находившуюся в 400 км от Москвы. Я, конечно, не знала, что они поедут пьяными. За рулем был Мишка, видимо, как самый трезвый из двоих. Примерно на 200 км от Москвы на Волоколамском шоссе машина вылетела в поле, перевернулась и остановилась только благодаря тому, что на пути попались березки! Вытаскивали трактором. В тот раз никто, кроме машины «Нива», не пострадал.

Маша Слоним // Фото: Facebook

Маша Слоним считает, что причиной смертельного ДТП, случившегося с участием Михаила Ефремова вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве, стал алкоголизм актера.

– Могу сказать, что в этой истории жалко всех, – продолжает Слоним. – Считаю, что алкоголизм – это болезнь, которая не только убивает самого человека, страдающего им, но и делает жизнь адом для близких и друзей. А иногда, как в этой истории, убивает буквально. Я знаю, что на человека, когда он пьян, повлиять почти невозможно, заставить его не пить – тоже. Только он сам может это сделать, достигнув дна, как считают в обществе «Анонимных алкоголиков» (программа «12 ступеней»). Вот сейчас Миша достиг дна, как мне кажется. Такая страшная цена, но, может, это окажется для него встряской и началом чего-то нового?! Грустно все это, но не хочется морализировать. Миша мне не чужой, мне его ужасно жалко. Мужчину, которого он убил, и его семью – еще жальче. Как Мише с этим жить... не знаю!