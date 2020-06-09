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Марк Розовский: Алкоголизм, как и талант, передался Мише Ефремову по наследству

Культура и ТВ
21:26, 09 июня 2020

Марк Розовский: Алкоголизм, как и талант, передался Мише Ефремову по наследству
Фото в статье: Global Look Press
Фото в статье: Global Look Press

Режиссер и художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский, который работал с Олегом Ефремовым и ставил в 1980-х спектакль с Михаилом Ефремовым в главной роли, признается, что находится в шоке от случившегося. 

Марк Розовский

«Ефремов не подлец! Он больной человек»

– Конечно, для меня произошедшее стало полной неожиданностью, я испытал потрясение, – говорит в интервью Sobesednik.ru Марк Григорьевич. – Для меня это личная трагедия, потому что я очень люблю Мишу, сопереживаю и сочувствую ему. Думаю, он сам себя накажет в гораздо большей степени, чем кто-либо, в том числе и суд.

На самом деле Михаил – человек совестливый, чистый, мудрый, тонкий, живой. Я категорически не разделяю криков разного рода людей, которые хотят пиариться на этой трагедии, мол, «он актер великолепный, а как человек сволочь». Никакой он не негодяй и не подлец! Ефремов – больной человек! Это не алкоголь, это – алкоголизм, разные вещи. Данная болезнь действительно преследует Мишу всю жизнь с молодых лет. Как и его отца, великого режиссера и актера Олега Николаевича Ефремова.

Многие люди, страдающие алкоголизмом, временами побеждают эту зависимость, а потом случается опять вспышка. Думаю, так сейчас получилось с Михаилом. Я не хочу его обелить, не говорю, что он ни в чем не виноват. Пытаюсь найти какое-то объяснение произошедшей трагедии. Вообще, алкоголизм – большая беда всего русского театра. Многие великие русские актеры страдали от этого.

– Марк Григорьевич, а почему так происходит?

– Понимаете, всякая болезнь имеет корневую систему. Отчего актер, лицедей так увлекается алкоголем? Ведь он на сцене тратит свою психофизику, дальше, видимо, ему необходимо в этой психофизике найти какую-то гармонию с жизнью. А это трудно. И тогда человек может впасть в депрессию. Чаще всего в этом помогает алкоголь.

Простите, но я видел, как Олег Николаевич Ефремов был не в себе, уходил в запой и был в этом плане тоже больным человеком. Но, к счастью, рядом с ним в этот момент оказывались прекрасные русские женщины, которые его выхаживали. Сам Олег Николаевич знал об этом своем пороке, страдал и пытался управлять собой. 

– Ефремов-старший мог выйти пьяным на сцену, как, говорят, позволял себе иногда Михаил?

– Олег Николаевич чувствовал, что вот-вот уйдет в запой, что не может больше держать себя. Тогда дней двенадцать не появлялся в театре, пил дома или где-то еще. Мы знали об этих периодах. С ним рядом были секретарша, доктор, очередная жена – они помогали. Затем возвращался, как огурчик, свеженький, чистенький и приступал к дальнейшей работе.

Олег Николаевич сам, что ли, запил?! В советское время он столько защищал людей и свои постановки, был впереди всех, от этого и страдал. Отсюда эта болезнь и возникла. В таких случаях человека нельзя бросать, ему надо помогать, лечить, влиять, оберегать.

«Он виноват еще в тот момент, когда сел пьяным за руль»

– Если вернуться к Михаилу, он же играл Моцарта в вашем спектакле «Амадей» на сцене МХАТа имени Чехова. Тогда как справлялись с его болезнью?

– Он играл блестяще! Когда он был трезвый, это был милейший, чудеснейший человек. Но я не видел его сильно пьяным, даже когда мы ходили на стадион (оба болеем за «Спартак»), сидели вместе на трибуне… Да, хулиганил, озорничал, в нем есть эта дворовая закалка. Но все-таки Миша – интеллектуал! В любом случае, он сын своего отца, который тоже был интеллектуалом. Болезнь, к сожалению, ему тоже передалась…

Но нельзя называть Мишу сволочью, это позорно! Да, произошел трагический, страшный случай, погиб ни в чем не повинный человек! Я приношу свои соболезнования семье погибшего Сергея Захарова. Поймите, Ефремова совсем не оправдываю, он виноват еще в тот момент, когда сел пьяным за руль. И ведь никто его не остановил, кто-то позволил ему это сделать! Не знаю, с кем он пил, откуда ехал, но явно с кем-то же вместе выпивал! Думаю, он сам не помнит, что произошло. В состоянии алкогольного аффекта человек не может управлять собой, у него сознание и подсознание отсутствуют в этот момент. В этом и есть ужас этой болезни! Люди тогда совершают чудовищные поступки, в результате летят в пропасть. Человек, который был наверху, в одну секунду оказывается на дне, когда теряет почву под ногами.

«Представляю, как Миша, протрезвев, сегодня клянет себя»

– Марк Григорьевич, говоря о женщинах, которые помогали Олегу Николаевичу… Может, Михаилу не повезло, и в его браках жены не протянули ему в таких случаях руку помощи?

– Я не знаю, все возможно, никого обвинять не буду. Может, с ним сложно совладать в такие периоды?! Беда!

– Вы сказали о пагубной привычке русских актеров. В вашем театре пьют? 

– Я борюсь с этим как с самой главной опасностью. Если у меня артист вышел на сцену даже под легким шафе, я ему делаю первое предупреждение, а при втором случае увольняю. Объявляю его врагом своего дела, предателем искусства.

Бывали случаи, когда мы настаивали на «кодировании» артистов, требовали, чтобы он «зашил» себя. Кстати, в отдельных случаях это помогало, и человек возвращался в профессию. Но надо еще разобраться, почему человек пьет, что его тревожит и чем ему можно помочь. Это тоже главное! Не хочу лицемерить, сам после спектакля могу чуть-чуть разрядиться, раскрепоститься. В молодости мы ходили в ресторан после спектакля, и выпивали, и дрались, и какие-то эксцессы возникали. Позже выработал меру, научился управлять собой.

Алкоголь – это дьявол! И в этом случае с Мишей Ефремовым этот дьявол в него вселился и руководил им. Человек тогда теряет свой божественный дар и превращается в зверя, в чудовище, опасное для окружающих. Представляю, как Миша, протрезвев сегодня утром, переживает и как себя клянет! Это наказание для него самое большее! Но уже поздно…

Беда в том, что сейчас многие будут оскорблять его, унижать, пиариться на имени Ефремова. Но бить лежачего, человека, который попал в беду, отвратительно! Наше общество глухое и не может смотреть в корень! Мы сейчас лишились на какое-то время одного из первых, талантливых артистов нашего театра и кино! Но, безусловно, он виноват. Убийству нет прощения!

– Если представители творческой интеллигенции напишут письмо, чтобы Михаила Ефремова не судили очень строго (ему же грозит наказание до 12 лет лишения свободы), вы подпишитесь?

– Думаю, письмо не может повлиять на уголовный кодекс. Другого пути уже нет, погиб человек! Невинная жертва! Понимаю всю тяжесть этого… случая. Не могу назвать это преступлением в чистом виде, понимаете.

Давайте задумаемся, в какое время мы живем, как не бережем друг друга! Как от злобы и негатива люди пьют, дерутся, воюют. Да, с горя иногда хочется выпить! Общество нездоровое у нас! Ефремов стал выразителем этого кошмара всей нашей жизни, кошмара, который в какую-то минуту становится невыносимым. И человек срывается, поддавшись дьяволу!

– Сейчас многие говорят, что Михаилу теперь припомнят и все его выпады в сторону власти, как он читал ироничные стихи в проекте «Гражданин поэт» и вообще критиковал Кремль…

– Это первое, поверхностное, что приходит в голову: «Сейчас мы ему отомстим». Вместо того, чтобы сострадать ему, сострадать погибшему Сергею Захарову, будут злословить.

Вот я поставил в нашем театре спектакль «Преступление и наказание». Давайте задумаемся: совершает преступление Раскольников, убивает старушку, причем на трезвую голову. Кто спасает его душу? Уголовный кодекс в лице Порфирия Петровича? Нет! Спасает грешница, с которой они читают Евангелие, которая способна понять психику убийцы, понять его беду, пожалеть и заставить его прийти к раскаянию.

Тема: Михаил Ефремов

Теги: #Знаменитости

Рубрика: Культура и ТВ

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