Министр культуры Любимова может лишить Ефремова звания заслуженного артиста РФ

Сегодня Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП в центре Москвы, обсуждают и осуждают все. Не стала исключением и 19-летняя дочь актера Анна Мария. Девушка не собирается заступаться за отца, который сел за руль пьяным.

Как только стало известно, что 67-летний водитель протараненного Ефремовым фургона скончался в больнице, Анна Мария тут же высказалась о случившемся в инстаграме.

«Я искренне надеялся, что Сергей выживет, и ситуация не станет такой серьезной (напомним, что девушка не относит себя ни к мужчинам, ни к женщинам, поэтому часто говорит о себе в мужском роде. – Прим. Sobesednik.ru). Сегодня буду связываться с его родными. В отце я разочарован. Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно».

Практически одновременно с высказываниями дочери Ефремова появилась информация о том, что из-за случившегося артиста хотят лишить всех почетных званий. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Однако стоит отметить, что идея отобрать у артиста звание заслуженного артиста была озвучена еще полтора года назад экспертом комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадимом Манукяном. Тогда эта инициатива была воспринята коллегами Ефремова в штыки.

Сейчас Манукян жалеет, что не довел дело до конца. Он считает: если бы Ефремова лишили звания еще осенью 2018-го, возможно, артист бы задумался о своем поведении, перестал злоупотреблять алкоголем, и страшной аварии со смертельным исходом не случилось бы.

– Очень хорошо помню ту бурную дискуссию в ноябре 2018 года, когда я предложил лишить звания заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, – говорит Вадим в интервью корреспонденту Sobesednik.ru. – Профессиональное сообщество было очень недовольно моим предложением. Лия Ахеджакова тогда даже пыталась мне свое звание заодно отдать. Тогда все как один высказывались, что званий лишать нельзя. Правда, почему нельзя, так и не сказали. Я предлагал лишать артистов званий за поступки, которые порочат их имя. Пожалуй, только телеведущий Алексей Шахматов меня тогда поддержал, он понял, что я имел в виду.

И вот сегодня Виталий Милонов говорит о том, что лишать Ефремова звания можно и нужно, в назидание. И, разумеется, не из-за творчества, а из-за его поступка. Наконец-то спустя полтора года меня поддержали и услышали в Госдуме. А если по совести, то, думаю, и не только в Госдуме сегодня меня поддержат. Уверен, что сегодня меня услышат очень многие. Надеюсь, что и Минкульт тоже. Пусть это мое обращение будет открытым письмом к министру культуры Ольге Любимовой. Сейчас все в ее руках. Статью 48 УК РФ (данная статья допускает лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом личности виновного. – Прим. Sobesednik.ru) никто не отменял. И есть достаточные законные основания для принятия решения об отзыве у Михаила Ефремова звания заслуженного артиста РФ.

Лучше поздно, чем никогда, – продолжает Манукян. – Уверен, что если бы еще полтора года назад Ефремова лишили звания, то он задумался бы над своей жизнью, перестал пить и вести себя неподобающим образом. Но нам всегда жалко артистов, мы их превратили в отдельную касту, которой порой прощается то, что не прощают другим людям. И как результат случилась эта страшная авария, в которой погиб человек.