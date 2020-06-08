"Удар был очень сильный": Михаил Ефремов устроил жуткую аварию в центре Москвы

Очевидцы ДТП утверждают, что актер был пьян и выехал на встречную полосу.

Вечером 8 июня в центре столицы, в районе Смоленской площади произошла серьезная авария с участием известного актера Михаила Ефремова. Как сообщили очевидцы трагедии Sobesednik.ru, заслуженный артист РФ находился за рулём джипа, который выехал на встречную полосу движения. Свидетели ДТП, предоставившие нам видео с места аварии, утверждают, что Ефремов был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

– Я видел все собственными глазами, – рассказывает Sobesednik.ru очевидец произошедшего Денис, водитель мотоцикла. – Столкнулись две машины. Одна полугрузовая, это перевозка рыбных деликатесов, а другая – Jeep Grand Cherokee. За рулём джипа сидел Ефремов, с ним были двое. Они убежали после происшествия. Он никакой, пьяный, еле разговаривает. Человека, сидевшего за рулем автомобиля, в который врезался Ефремов, вырезали из машины спасатели. Он был жив, его увезла в больницу скорая. Если бы я шёл на одну машину впереди, я бы с вами не разговаривал... Ефремов пересёк полосу встречного движения и четко вошёл в автомобиль, все случилось очень быстро. Удар был очень сильный.