"В России люди как волки": дочь Ефремова объяснила причины эмиграции

19-летняя дочь Михаила Ефремова Анна Мария назвала несколько причин, которые заставляют ее уехать из России.

Напомним, что о своем намерении уехать из России Анна Мария рассказала в программе «Секрет на миллион». 19-летняя девушка призналась, что причисляет себя к небинарным персонам – то есть не относит себя ни к женщинам, ни к мужчинам. Так же наследница артиста озвучила свое намерение в будущем уехать в Англию, купить там дом и жить со своей женой.

Почему Анна Мария не желает оставаться на родине, выяснила корреспондент Sobesednik.ru.

– Я сказала про Англию, потому что это было первое, что попалось мне на язык, – сказала нам в интервью 19-летняя Ефремова. – Я очень необдуманно говорю, когда нервничаю, а нервничаю я почти всегда. Можно жить и в Швеции или Испании – где-то в приятных хороших местах с красивой природой и хорошим менталитетом у местного населения.

Анна Мария утверждает, что в России есть множество вещей, которые ее принципиально не устраивают.

– Это даже не гомофобия и не недостаток популярности феминизма (девушка причисляет себя к феминисткам. – Прим. Sobesednik.ru), фиг бы с ними, – продолжает дочь Михаила Ефремова. – Они придут к нам тогда, когда мы научимся соблюдать базовые человеческие права. Меня не устраивает то, что у простого человека, не наделенного связями, нет никаких адекватных социальных гарантий и никакой защиты от произвола.

Анна Мария Ефремова

Если ты не имеешь подушки, то ты вынужден жить по волчьим законам. Ограбили – давай на лапу, потому что иначе тебя забью. Избили – водки купи и сам себе помоги, – рассуждает Анна Мария. – Все привыкли обвинять жертву и рассуждать, что «ну это же твоя вина», не замечая, что мы живем не в диком лесу, а в человеческом обществе, где, если ты вынужден сам бороться за такие простые вещи, как безопасность, достойное исполнение обязанностей, в конце концов, за зарплату, которую могут и сократить, и вовсе отложить на неопределенный срок.

Скажем, вот видишь ты человека, который в пирамиду вложился, тебе грустно, потому что ты никому не желаешь зла, а иной скажет «так дураку и надо», – вздыхает Анна Мария. – Видишь женщину, которую муж избивает, ты бы и рад был, чтоб делу ход дали, а тебе и в полиции иной раз скажут: «Так разведись!» И не важно, что дети, что идти некуда – твоя ж вина, ты и вертись.

А люди не волки и как волки жить не должны, – заключает дочь Ефремова. – Так, в общем-то, много где, и в Европе, и в Америке, но у нас еще с 1990-х осталось, что нужно всегда взятку давать, за крышу платить. «Русская тоска» – красивая эстетика только тогда, когда ты в ней не живешь. Я считаю себя патриотичным человеком и хочу своей стране добра. Но что делать, когда моя страна добра мне-то не хочет?