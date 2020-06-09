"Мишка – дурак": Иван Краско о пьяном Ефремове, устроившем смертельное ДТП

Актер Михаил Ефремов признал себя виновным в ДТП, где погиб человек. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы за вождение в нетрезвом виде, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Драма произошла вчера вечером на Смоленской площади, в самом центре Москвы. Актёр Иван Краско, который общается с Михаилом много лет, резко осудил его действия.

– Миша – дурак, – заявил Краско в разговоре с Sobesednik.ru. — Просто дурак. Допрыгался, как мой сын Андрюша (актер Андрей Краско, злоупотреблявший алкоголем, скончался в 2006 году в возрасте 48 лет. – Прим. Sobesednik.ru). Тот привёл себя к смерти, а этот убил человека. Всё! Дальше некуда.

Иван Краско с сыном Андреем Краско

«Не пей, сынок», – просил я Андрюшу. Он меня не слушал: «Папа, я буду, как Владимир Высоцкий, как Динара Асанова». «Сынок, что ты такое говоришь?! – переубеждал его я. – Они давно на кладбище!» Вот и еще одна трагедия из-за Бахуса.

Я категорически против алкоголя, если не умеешь пить, – рассуждает Иван Иванович. – Сильнее человека эта пагубная страсть. Не могу говорить, по этому поводу только матерюсь! Мишка, Мишка… Талант загубил, человека загубил, дети будут без присмотра! Фу, дурак! Сказать, что мы дружили с Мишкой, – это очень сильно. Но были знакомы, с его отцом Олегом Николаевичем я тоже общался. Зимой Михаил приезжал к нам в Петербург со спектаклем «Господин хороший». Постановка отличная. Я всегда относился одобрительно к его творчеству. Васильев (Андрей Васильев, продюсер проекта «Господин хороший». – Прим. Sobesednik.ru) мне нравится. Я и Диму Быкова (автор проекта «Господин поэт», креативный редактор «Собеседника»). Ребята молодцы, правду-матку рубят, поэтому неугодны властям. Дима Быков – гений, он пить не будет, потому что умом крепок, в отличие от Мишки.

Осуждений Миша, конечно, не избежит, — считает Иван Иванович. — Но разве его не предупреждали, что Бахус затянет в воронку? Спектакли срывал, на фестивалях безобразничал. Творческая интеллигенция должна быть здесь объективной. Ведущий Соловьёв уже мёдом разливается по этому поводу. Злорадствовать не надо. Всё должно быть по закону.

мнение адвоката

«Ефремову грозит реальный срок»

– Лицу, которое в состоянии алкогольного опьянения управляло автомобилем и причинило, пусть и по неосторожности, смерть человеку, может грозить до 12 лет реального лишения свободы, – объясняет адвокат Сергей Гроза. – Принимая во внимание общественную опасность, такие преступления относят к тяжкой категории. Сложившаяся судебная практика показывает, что по данной категории, как правило, приговаривают к реальному лишению свободы. Надо понимать, что сам факт алкогольного опьянения является отягчающим обстоятельством и ведет к более строгому наказанию. К сожалению, проблема ДТП, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, была и остается одной из самых сложных в нашей стране.

Как человек хочу сказать, что люблю этого актёра и режиссёра. Он мужественный человек, не стал создавать какую-то историю, как делают люди в таких ситуациях, чтобы уйти от ответственности, а осознал и признал свою вину. Михаил – сильный и волевой человек.