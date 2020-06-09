После смерти 67-летнего курьера Ефремову грозит 12 лет. Он отпущен под подписку

Водитель фургона, в который врезался накануне актер Михаил Ефремов, скончался в больнице из-за полученных во время аварии травм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу в ГУ МВД по Москве.

«Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. Он получил травмы, несовместимые с жизнью», — передает агентство слова своего источника. Как сообщает Telegram-канал издания Baza, рязанцу Сергею Захарову было 67 лет, он работал в Москве водителем-курьером. Ранее Sobesednik.ru писал, что он находится в крайне тяжелом состоянии.

Против Ефремова ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ о нарушении ПДД в пьяном виде с причинением тяжкого вреда здоровью. После смерти пострадавшего обвинение переквалифицировали на часть 3 той же статьи. Теперь актеру грозит до 12 лет колонии.

Сейчас он отпущен под подписку о невыезде.