Ройзман в больнице, срок Ефремову и нефть по цене отсечения. Главное к утру 9 июня

Политик Евгений Ройзман госпитализирован в ГБК №40 Екатеринбурга с коронавирусом. По словам бывшего главы города, температура у него нормальная, нет болей в груди и сложностей с дыханием. В больницу его отправили из-за обнаружения пневмонии. «Эпидемия не закончилась. Нужно очень внимательно следить, задеть может каждого. Болезнь коварная: никаких симптомов, а на КТ — пневмония», — передает его слова Znak.com. Напомним, что накануне Ройзман сообщил о диагностированном COVID-19, отмечая, что уже «справился» с болезнью.

Водитель, сидевший за рулем машины, в которую врезался накануне вечером актер Михаил Ефремов, находится в крайне тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на источник. Как пишет Telegram-канал издания Baza, вместе с Ефремовым в авто в момент аварии был актер Иван Стебунов с женой. Против самого Ефремова заведено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ о нарушении ПДД в пьяном виде с причинением тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Ему могут грозить как принудительные работы сроком до 5 лет, так и лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Цена нефти марки Urals впервые превысила цену отсечения в бюджетном правиле РФ, передает РБК со ссылкой на данные компании Argus Media. В российском законе указано, что средства от нефтегазовых доходов, когда стоимость нефти превышает $42,4 за баррель, направляются в Фонд национального благосостояния. 5 июня она составляла $42,55 за баррель.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Северная Корея прекращает всякие коммуникации с Южной Кореей. Отмечается, что северокорейское руководство не видит причин для дальнейших переговоров с соседями и намерены общаться с ними как «с врагами».

С сегодняшнего дня в Москве отменяется значительная часть карантинных мер, введенных властями. В частности, теперь жители могут свободно выходить на улицу в масках и перчатках, больше не действуют пропуска для передвижения и графики прогулки. Ранее Sobesednik.ru подробно писал, какие ограничения будут сняты в соответствии с указом мэра.