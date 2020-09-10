"Живой или по частям": Колесникова требует наказать похитивших её силовиков

Член президиума Координационного совета Беларуси Мария Колесникова написала заявление в Следственный комитет, в котором потребовала возбудить уголовные дела против сотрудников белорусского КГБ, похитивших её, а также, по словам политика, угрожавших ей убийством.

Сам документ в СК доставила её адвокат Людмила Казак, так как Колесникова задержана и находится в следственном изоляторе. Отмечается, что в заявлении указываются конкретные имена людей, причастных к совершенным против неё преступлениям и оговорено согласие на опознание и дачу показаний.

«Заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально», — пишет Колесникова.

Она отмечает, что при каждой возможности сообщала сотрудникам ведомств, что её держат в заключении незаконно против её воли, но никто из них не реагировал.

«После того, как сотрудники КГБ РБ осознали, что добровольно из Беларуси я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу (п.п. Александровка), где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь. После того, как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где я находилась до вечера 08.09.2020», — говорится в документе.

Она считает, что похитители из рядов КГБ и ГУБОПиК должны понести ответственность в соответствии со статьями уголовного кодекса Республики Беларусь о похищении человека, незаконном лишении свободы и угрозах убийством.