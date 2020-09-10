Лукашенко: В стране сложно с законом, а прокуроры работают недостаточно активно

Формальный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что не отдаст власть. Об этом он заявил перед представителями прокуратуры Республики, во время церемонии назначения нового генпрокурора. Он также подчеркнул, что силовики точно также наделены властью и не должны её отдавать.

«Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже — обладатели этой власти, ее носители. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал», — приводит его слова государственное агентство «БелТА».

Также Лукашенко традиционно напомнил, как плохо было в 90-е годы, в очередной раз заявив, что если он покинет президентское кресло, этот период вновь начнется в стране: «Многие помнят, когда переворачивали автомобили, сжигали их на дорогах, когда действительно десятки тысяч выходили на улицы. Тогда было как-то понятно: кушать было нечего и детей кормить было нечем», — сказал он.

Лукашенко также признал, что в стране не соблюдается закон и потребовал от прокуроров активнее выполнять его требования, необходимые для сохранения им власти: «Несмотря на осложнение ситуации с соблюдением законодательства в стране, давайте будем честны. Может, я ошибаюсь, я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду. Активность должна быть направлена, я это всегда требовал и буду требовать, на сохранение страны, независимости и ее безопасности. Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны. Это просто имидж Беларуси».