Послы Швеции, Румынии и Австрии пришли "защитить" Светлану Алексиевич

Домой к лауреату нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич пришли послы Швеции, Румынии и Австрии. Об этом сообщает одна из ведущих шведских газет Dagens Nyheter. Как подтвердило изданию посольство Швеции в Минске, она не была похищена.

Поясняется, что они сделали это для того, чтобы «защитить» литератора от возможного задержания или похищения со стороны неизвестных людей в балаклавах. Ранее она сообщала, что к ней пытались войти неизвестные.

Также она выходила к на лестничную площадку к журналистам, заявив, что не намерена покидать страну: «Нет, я не хочу, но вы же знаете, какие у нас способы», — сказала она. При этом литератор отметила, что «немного больна», но чувствует себя «нормально».

«Совет будет жить, мы его сделали более расширенным», — прокомментировала она аресты членов президиума Координационного совета. Она является единственным его членом, находящимся на свободе и внутри страны, остальные были либо арестованы, либо вынуждены покинуть страну.