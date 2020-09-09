К нобелевскому лауреату Светлане Алексеевич в дом пытаются попасть неизвестные

Член Координационного совета Беларуси, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексеевич обратилась к «русской интеллигенции» на фоне массовых задержаний членов Совета. Она заявила, что к ней в квартиру пытаются попасть неизвестные и что в стране не готовят никакого переворота.

«Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в Президиуме Координационного Совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака. Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна, — пишет она. — Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог».

Она также отметила, что «улица», с которой отказывается говорить Лукашенко — это «народ», за который она испытывает гордость.

Обращаясь к «русской интеллигенции» с призывом высказаться по поводу происходящего в Беларуси: «Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья».

Ранее сегодня стало известно о задержании члена президиума Координационного совета Максима Знака, до этого были задержаны или принудительно выдворены из страны все остальные члены президиума совета.