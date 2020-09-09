В Белоруси похитили последнего в стране члена президиума Координационного совета

Член президиума Координационного совета Беларуси Максим Знак был похищен сегодня утром. Об этом сообщают его соратники. Штаб Виктора Бабарико также опубликовал запись предполагаемого задержания.

На записи Знака хватают и увозят на микроавтобусе люди в штатском. Как пишет ТАСС, МВД Республики об этом ничего не известно. «Эхо Москвы» пишет в своем Twitter, что юрист сперва вышел на связь с их продюсером, но затем звонок оборвался — единственное, что успел написать Знак: «Маски».

Как пишет TUT.BY, возле дома оппозиционера припаркованы две машины без номеров, в квартире идет обыск. Как рассказал изданию адвокат Знака Дмитрий Лаевский, делом руководит Следственный комитет. Уголовное дело против него заведено «за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Где сейчас находится Максим Знак и что с ним происходит, неизвестно.

До сегодняшнего дня он был единственным членом президиума Координационного совета, который находился на свободе и не был прямо или косвено выдворен из страны. Ранее, после прямых угроз уголовного преследования от Александра Лукашенко, Республику покинул Павел Латушко. Затем прямо из следственного изолятора во время отбывания 15 суток ареста на территории Польши оказалась Ольга Ковалькова. Сергей Дылевский, представляющий в совете стачкомы, отбывает уже второй подряд административный арест.

Два дня назад была похищена один из лидеров белорусского протеста Мария Колесникова. На следующий день силовые структуры заявили, что она пыталась бежать в Украину, однако, по версии самой Украины и очевидцев, она порвала свой паспорт на границе, чтобы её не удалось выдворить из Беларуси. После этого было сообщение о задержании, но до сих пор нет никакого понимания, что с ней происходит сейчас.