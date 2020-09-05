Член Координационного совета уехала в Польшу, хотя находилась под арестом

Член президиума Координационного совета Беларуси Ольга Ковалькова уехала в Польшу, сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-секретаря совета Антона Родненкова. Как ей удалось это сделать, неясно, ведь 3 сентября, когда закончился её 10-дневный арест, она была арестована ещё на 15 суток.

«Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги», — сказал Родненков.

Последний арест доверенного лица Светланы Тихановский связан с обвинениями в участии в одном из митингов, причем свою вину она признавать отказалась.

Ранее в Польшу уехал и другой член президиума Координационного совета, экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко. Хотя Латушко в этот момент находился на свободе, он говорил о многочисленных угрозах в свой адрес, а его дом обливали краской. Накануне перед его отъездом формальный президент Александр Лукашенко публично угрожал ему уголовной ответственностью за оппозиционную деятельность. При этом сам Латушко завил, что намерен вернуться в Беларусь. Сейчас он проводит многочисленные встречи с европейскими чиновниками, объясняя им ситуацию в стране и ведя переговоры от имени Координационного совета.