Павел Латушко временно уехал в Польшу для переговоров с европейскими чиновниками

Член президиума Координационного совета Павел Латушко покинул страну для того, чтобы рассказать о происходящем в Беларуси зарубежным чиновникам. Об этом он сам сообщил изданию «Наша Нива».

«Я был в Польше с утра по приглашению председателя программного совета экономического форума в Крынице-Гурской. Знаменитая экономическая встреча пройдет 8-10 сентября, в ней примут участие главы правительств многих европейских стран, представители бизнеса со всего мира», — пояснил он, отметив, что также намерен принять участие в мероприятии.

Латушко встретится с польским правительством и членами местного парламента. Также бывший министр культуры Беларуси отправится в Вильнюс для установления контактов с властями Литвы: «Моя цель — информировать о внутриполитической и экономической ситуации в Беларуси», — сказал он, заверив, что вопрос об эмиграции не стоит и что в итоге он вернется в страну.

Накануне формальный президент Беларуси Александр Лукашенко высказался лично о Латушко, заявив, что тот якобы «на коленях стоял, дрожал» и якобы упрашивал ввести его в состав правительства и на другие должности, а затем «увидел, что, наверное, в этой власти все, она рухнет, надо бежать в другую»: «Вот он и побежал. По закону он ответит, он перешел красную линию», — заявил глава государства. Многие оппозиционеры восприняли это как персональную угрозу.