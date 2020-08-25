Павел Латушко: Координационный совет де-факто признан ЕС и Россией

Член президиума Координационного совета Беларуси, экс-министр культуры Павел Латушко в эфире телеканала «Дождь» заявил, что Россия и Европа по сути признали совет.

«Мы, конечно, отметили и сегодняшнюю реакцию Кремля в лице официального представителя, пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который дал оценку нашим вчерашним комментариям по поводу внешнеполитических приоритетов (...) Это заметили в Кремле, для нас это очень важно. Мы знаем позицию Европейского союза, сегодня в Европарламенте этот вопрос рассматривался и также упоминалась важность инструмента Координационного совета как формы диалога.

Так что фактически, де-факто (я скажу как юрист и дипломат), де-факто Координационный совет уже признан нашими партнерами ключевыми»,

— заявил он, отметив, что власти Беларуси также «де-факто» признали совет, однако «в негативном ключе». Он также сказал, что считает такой подход ошибочным.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддерживает стремление Координационного совета к продолжению развития двусторонних отношений между двумя странами: «Это прекрасно, собственно, это можно только приветствовать. Это можно только приветствовать, и мы, действительно, надеемся на то, что в целом в Белоруссии абсолютно доминирует желание и дальше идти по пути развития наших двусторонних отношений».

Однако Песков также обратил внимание на неоднородность в составе совета: «Но вы же знаете, там вряд ли можно говорить о какой-то единой оппозиции. Там разные есть представители», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что в самой Беларуси против Координационного совета было возбуждено уголовное дело о попытке «захвата власти». Уже нескольких его членов не раз задерживали по разным поводам и вызывали на допросы.

Как сообщает «БелТА», председатель Конституционного суда Республики Петр Миклашевич сегодня также заявил, что считает создание Координационного совета противоречащим Основному закону: «Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов», — заявил он.

Главной декларируемой целью совета является ведение диалога между оппозицией и действующей властью о передаче полномочий.