Латушко: Мы не собираемся дружить с ЕС против России или с Россией против ЕС

Член президиума Координационного совета Беларуси Павел Латушко рассказал о прошедших встречах с представителями внешнеполитического блока властей Литвы, в том числе с главой МИД Линасом Линкявичюсом. Он также заявил об общих целях представителей гражданского общества Беларуси и о том, какими видит отношения Республики с Евросоюзом и Россией.

«На мой взгляд сегодня очень важно, чтобы со стороны Европейского союза, если Литва и другие наши соседи готовы нам содействовать, был услышан четкий голос, в котором было бы показано: в случае, если белорусское общество достигает целей строительства демократического государства, какая поддержка со стороны Европейского союза может быть оказана? — задает вопрос Латушко. —

Мы не собираемся дружить с Европейским союзом против России, также мы не собираемся дружить с Россией против Европейского союза.

Уникальность нашего географического положения вынуждает нас думать об идеальном сценарии, который тоже сложно реализуем, но все-таки мы его позиционируем, чтобы иметь как добрые отношения с Россией, так и добрые отношения с Европейским союзом».

При этом дипломат отметил, что ЕС «мог бы показать те плюсы для общества, для демократического государства Республика Беларусь» от того, что в стране изменится ситуация. В рамках возможных плюсов он назвал рост инвестиций, в том числе в технологическую инфраструктуру, изменение условий въезда в страны ЕС, а также улучшение торговых отношений. Это, считает Латушко, стало бы «очень важным жестом с точки зрения [белорусского] общества».

Дипломат также подчеркнул, что надеется на помощь ЕС в вопросе переговоров с Кремлем, который, по его словам, играет «важную роль» в урегулировании политического кризиса в Беларуси, однако пока коммуницирует только с официальными властями, которые гражданское общество не признает. Однако в этом вопросе ему «сложно предложить рецепты» коллегам из Евросоюза.

Также Латушко заверил, что, по его оценке, порядка 80% государственного аппарата Беларуси «относятся негативно к действующей власти», при этом в силовом блоке эти настроения могут отличаться, хотя многие рядовые сотрудники правоохранительных ведомств сейчас встают перед моральным выбором, исполнять ли закон и Конституцию, действие которых властями временно «поставлено на паузу», или нет.

Отвечая на вопрос о единстве белорусской оппозиции, он заявил, что все они сходятся в двух важнейших пунктах о необходимости: во-первых, «восстановления законности и прав человека в Беларуси», и во-вторых, «четкой правовой оценки» того, были ли сфальсифицированы прошедшие выборы президента Республики.