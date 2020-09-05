Латушко: Мы не собираемся дружить с ЕС против России или с Россией против ЕС

Член президиума Координационного совета Беларуси Павел Латушко рассказал о прошедших встречах с представителями внешнеполитического блока властей Литвы, в том числе с главой МИД Линасом Линкявичюсом. Он также заявил об общих целях представителей гражданского общества Беларуси и о том, какими видит отношения Республики с Евросоюзом и Россией.
«На мой взгляд сегодня очень важно, чтобы со стороны Европейского союза, если Литва и другие наши соседи готовы нам содействовать, был услышан четкий голос, в котором было бы показано: в случае, если белорусское общество достигает целей строительства демократического государства, какая поддержка со стороны Европейского союза может быть оказана? — задает вопрос Латушко. —
Мы не собираемся дружить с Европейским союзом против России, также мы не собираемся дружить с Россией против Европейского союза.
Уникальность нашего географического положения вынуждает нас думать об идеальном сценарии, который тоже сложно реализуем, но все-таки мы его позиционируем, чтобы иметь как добрые отношения с Россией, так и добрые отношения с Европейским союзом».
При этом дипломат отметил, что ЕС «мог бы показать те плюсы для общества, для демократического государства Республика Беларусь» от того, что в стране изменится ситуация. В рамках возможных плюсов он назвал рост инвестиций, в том числе в технологическую инфраструктуру, изменение условий въезда в страны ЕС, а также улучшение торговых отношений. Это, считает Латушко, стало бы «очень важным жестом с точки зрения [белорусского] общества».
Дипломат также подчеркнул, что надеется на помощь ЕС в вопросе переговоров с Кремлем, который, по его словам, играет «важную роль» в урегулировании политического кризиса в Беларуси, однако пока коммуницирует только с официальными властями, которые гражданское общество не признает. Однако в этом вопросе ему «сложно предложить рецепты» коллегам из Евросоюза.
Также Латушко заверил, что, по его оценке, порядка 80% государственного аппарата Беларуси «относятся негативно к действующей власти», при этом в силовом блоке эти настроения могут отличаться, хотя многие рядовые сотрудники правоохранительных ведомств сейчас встают перед моральным выбором, исполнять ли закон и Конституцию, действие которых властями временно «поставлено на паузу», или нет.
Отвечая на вопрос о единстве белорусской оппозиции, он заявил, что все они сходятся в двух важнейших пунктах о необходимости: во-первых, «восстановления законности и прав человека в Беларуси», и во-вторых, «четкой правовой оценки» того, были ли сфальсифицированы прошедшие выборы президента Республики.
«Мы все понимаем, что она имела место, но мы за то, чтобы правовым образом наступила эта оценка и, соответственно, исходя из этого, в рамках Конституции — назначение новых выборов», — пояснил Латушко.