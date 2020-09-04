Латушко: Кремль не хочет разговаривать с лидерами белорусского протеста

О нежелании российского руководства идти на контакт Sobesednik.ru рассказал член Координационного совета Павел Латушко.

Звучащие в России обвинения белорусской оппозиции в русофобии и стремлении «отдаться Западу» беспочвенны. Лидеры протеста не только не собираются отворачиваться от России, но, напротив, сами ищут контакты с Кремлем, нуждаются в переговорах и посредничестве, однако эти попытки остаются без ответа. Об этом Sobesednik.ru рассказал член белорусского Координационного совета Павел Латушко.

– Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (кстати, она, можно сказать, моя коллега: я тоже занимал когда-то эту позицию в белорусском МИД) сказала, что все контакты нужно осуществлять через посольство в Минске, – сказал Латушко. – Мы предприняли две такие попытки. Точно знаю, что наши письма попали в российское посольство, нам это подтвердили эсэмэсками. Но на этом все закончилось, к сожалению.

Экс-дипломат и экс-министр в правительстве Лукашенко Павел Латушко также добавил:

– У белорусов очень хорошее мнение о россиянах и о руководстве России. Многие ждали, что в этот критический момент именно российское руководство займет позицию, которая поддерживается у нас большинством: что невозможно допускать массовое насилие, гибель людей, продолжающиеся ежедневные аресты и задержания, возбуждения уголовных дел. Такая поддержка отвечает интересам России. Если российские аналитики кладут другие справки, нужно посмотреть, насколько объективно они выполняют работу.

Павел Латушко

На сегодняшний день в Беларуси нет ни одной влиятельной политической силы, выступающей против активных добрососедских отношений с Россией, с которой ментально нас многое связывает.

Не нужно бояться изменения власти. У нас нет желания повернуться на Запад. И примеров иностранного вмешательства во внутренние дела Беларуси нет.

– Если кто-то о них знает, пусть положит карты на стол, а не какие-то «перехваты переговоров» непонятного содержания, – замечает Латушко. – Но если Россия не скорректирует свою политику и продолжит поддерживать власть, которая утратила доверие общества, я не исключаю, что это может привести к тому, что западный вектор станет определяющим.

Изменения в стране в любом случае произойдут, я в этом уверен на 100%, и тогда у белорусского общества может быть, мягко говоря, негативный осадок.

По словам г-на Латушко, складывается патовая ситуация: Россия контактирует только с действующим президентом, а страны ЕС, напротив, только с Координационным советом, при этом белорусская власть от общения с европейскими странами уклоняется.

Несколько дней назад Александр Лукашенко высказался о Павле Латушко следующим образом: «На коленях стоял, дрожал: «Пошлите меня в правительство». Стал министром. Поработал. – «Я хочу послом быть». – «Куда?» – «Во Францию». Ладно, езжай во Францию. Как-то старался по-отечески относиться. Оттуда приехал, тоже просился в правительство».

О том, что ответил Латушко на эти заявления Лукашенко, читайте в полной версии интервью политика в газете «Собеседник».