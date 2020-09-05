"Может он не диктатор, может он просто сумасшедший?": Оппозиция проверит Лукашенко

Валерий Цепкало, один из лидеров белорусской оппозиции, заявил, что намерен направить запросы во Всемирную организацию здравоохранения и ряду признанных в мире специалистов в области психологии. Он попросит их определить, не сошел ли Александр Лукашенко с ума.

«Мы традиционно считаем что Лукашенко диктатор, но может он просто сумасшедший?» — задается вопросом оппозиционер, вспоминая многочисленные неоднозначные заявления формального президента.

«Когда он сначала не признавал существование коронавируса, потом сказал, что его заразили, создал комиссию, которая начала бы разбираться, что его заразили коронавирусом, потом сказал, что он болел и в то же время встречался с руководителями разными, в том числе российскими, — рассуждает Цепкало в ходе пресс-конференции. — С автоматом выходит против ядерного оружия, которое якобы несут американские бомбардировщики на своем борту и многие другие вещи».

«Мы обратились к нескольким международным психологам, которые подготовят заключения и мы направим обращения во Всемирную организацию здравоохранения в отношении того, чтобы они определили вменяемость Лукашенко. Может он просто сумасшедший», — предполагает оппозиционер.

По его словам, если окажется, что Лукашенко действительно невменяем, то к нему необходимо будет подходить уже иначе. Цепкало пояснил, что это лишь одно из направлений, которые они «прорабатывают».