Цепкало обратился к России: "Давайте мы закончим с режимом Лукашенко, я вас прошу"

Белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало, который не был допущен до участия в выборах президента Беларуси, опубликовал обращение к российскому народу, прессе, блогерам и политикам. Он попросил перестать поддерживать режим Александра Лукашенко, пообещав, что тот обязательно вновь обманет Россию, и попытаться донести его суть до общественного мнения.

«Я обращаюсь, в том числе и к правительству РФ: не помогайте, пожалуйста, ему ни в чем — он развернется, он сделает очередной кульбит, он опять вас начнет оскорблять, он опять вас начнет поливать грязью, он опять начнет говорить, что он единственный гарант суверенитета и он опять повернется к вам спиной. Не ведитесь на это так, как вы велись 26 лет. Будьте на этот раз более внимательными, будьте более аккуратными. Я думаю, вы и так прекрасно понимаете сущность этого человека.

(...) Сегодня у него стоят войска на границе с Польшей, вчера он ещё ловил вагнеровцев, еще вчера он сажал представителей российских СМИ, ещё вчера он объявлял [Геннадия] Онищенко, высокопоставленных других российских чиновников и давал команду на их арест, — говорит Цепкало. — Давайте мы закончим с режимом Лукашенко, я вас прошу».

Политик также призвал российских блогеров, СМИ и депутатов Госдумы «вскрыть сущность этого режима и донести её до российского общественного мнения». Он заверил, что белорусский народ хочет «сбросить эту химеру, которая называется "режим Лукашенко"», и что у белорусов «гораздо больше общего» с Россией, «чем с этим режимом»:

«Не надо помогать Лукашенко, не надо идти против белорусов. (...) Пожалуйста, не поддерживайте этот режим, сегодня он опирается только на финансы России, сегодня он опирается только на то, что может ему предоставить российское правительство. Это не в интересах дружбы между Беларусью и Россией, это не в интересах дружбы между российским и белорусским народами».

Он также пообещал, что при любом другом правительстве, которое будет против Лукашенко, политика Республики станет «предсказуемой для всех её партнеров», а отношения с Россией в любом случае будут «прекрасными».

Для того, чтобы объяснить суть действующего в стране режима он провел параллель с временами Второй мировой войны, когда история российского и белорусского нардов «все-таки была немножко разной»: если на территории России в основном «просто шли сражения», то Беларусь была оккупирована немецкими войсками, чего россияне «не могли прочувствовать».

По словам Цепкало, граждане РФ и Беларуси немного по-разному воспринимают фашизм: «Мы понимаем, что такое оккупационный режим (...) Так вот нынешний режим Лукашенко для большинства белорусов — это оккупационный режим. Лукашенко абсолютно чужд белорусам и в этническом плане и в морально-этническом плане: так как поступает Лукашенко с белорусами, ни один белорус не поступил бы никогда».

Он заверил, что с 1941-го по 1944-й годы белорусы «делали всё возможное, чтобы не мириться с тем режимом», и сейчас они также хотят «сковырнуть его [режим Лукашенко], как сковырнут паразита, который впился в тело белорусского народа» и при этом «постоянно оскорбляет белорусов», называя их «народишко», «кретины», «мерзавцы», «подонки» и другими выражениями.