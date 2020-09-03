"Лакомые кусочки": какие госкомпании в Беларуси могут стать российскими 

Давно уже не секрет, что Республика Беларусь для Москвы имеет серьезное геополитическое и стратегическое значение, именно по этой причине российские власти не забывают из года в год оформлять с Минском довольно серьезные сделки, многие из которых фактически идут в ущерб российской экономике.

При всем при этом, как неоднократно утверждали политологи, белорусскому лидеру Александру Лукашенко удается не только выторговать у Москвы экономические преференции, но еще и сохранить независимость Республики по целому ряду аспектов, успешно уклоняясь от тесной интеграции с соседней страной в рамках договора о Союзном государстве.

Однако, как отмечают российский журналист Богдан Бакалейко и белорусский экономист Ярослав Романчук, в действительности интеграция Беларуси и России в промышленном и финансовом секторе уже достигла довольно серьезной глубины. Более того, по словам специалистов, ряд крупных предприятий в Республике уже принадлежат российским структурам, а в будущем российскими могут стать и другие крупные предприятия и даже государственные компании Беларуси.

«Россия на протяжении продолжительного времени так или иначе пыталась заходить или обозначить интерес к белорусским активам, а Лукашенко эти самые активы всеми правдами или неправдами отстаивал.

Тем не менее кое-что уже сейчас находится в руках Кремля: первое — это газ, точнее вся его транзитная инфраструктура. В 2011 году "Газпром" выкупил ее за 5 миллиардов долларов. В итоге все дивиденды от эксплуатации идут в РФ. Но сейчас у Кремля появляются возможности для расширения», — рассказал журналист.

Белорусский экономист Ярослав Романчук согласен с тем, что Кремль возможности расширения будет использовать сполна. По словам эксперта, в первую очередь Россию будет интересовать «Белтопгаз» — розничная газовая компания.

«Российскому "Газпрому" принадлежит "Белтрансгаз" — структура, которая обеспечивает транзит газа, но еще в стране есть "Белтопгаз" — розничная газовая компания, полностью принадлежащая государству. "Газпром" очень хочет зайти в розничную торговлю, чтобы иметь полный контроль реализации газа от скважины до конечного потребителя, но на розницу его не пускают. Полагаю, разговор между Лукашенко и Путиным в том числе может идти об этом», — сообщил Романчук.

Богдан Бакалейко в свою очередь добавил, что второй существенный актив России в Беларуси — доля в мозырском НПЗ.

«Вероятнее всего, Россия попробует максимально увеличить свою долю в мозырском НПЗ, также за свою помощь Кремль может потребовать такие компании как "Беларуськалий" (один из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений), "Нафтан" (нефтеперерабатывающее предприятие), "МЗКТ" (Минский завод колёсных тягачей), "БЕЛАЗ" (белорусский автомобильный завод), и постарается получить долю в МТС», — заключил Бакалейко.