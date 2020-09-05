Ургант спародировал Лукашенко: "Они с нами до конца – это ещё минут 45 где-то"

Телеведущий «Первого канала» Иван Ургант выступил с пародией на формального президента Беларуси Александра Лукашенко, когда тот гулял по своей резиденции в центре Минска с автоматом в руках, вооружив также 15-летнего сына.

Шоумен открыл передачу «Вечерний Ургант» эффектным появлением в бронежилете и с игрушечным ружьем в руках. Также был «вооружен» его соведущий Дмитрий Хрусталев, на котором была ещё и каска (он изображал сына Лукашенко).

В ходе выступления Ургант обыграл фразу Лукашенко «разбежались крысы»: если белорусский лидер говорил так о протестующих жителях Минска, то ведущий сделал вид, будто говорит о настоящих крысах, которых недавно травили в студии. Также он начал называть всех присутствовавших «красавцами» — именно так называл Лукашенко силовиков в оцеплении — в ответ на что из зала ему крикнули: «Мы с тобой до конца».

«Видишь, Мить, они с нами до конца — это, получается, ещё минут 45 где-то», — ответил Ургант.

На просьбу Хрусталева дать ему настоящий автомат вместо игрушечного, ведущий ответил отказом: «Эх, Митька, было бы тебе 15 лет, дал бы тебе настоящий калаш, [но] так нельзя, извини».

В конце Ургант сообщил, что сценка была посвящена стихотворению Михаила Танича «Папа может, папа может всё, что угодно».